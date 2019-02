El día de San Valentín activó ventas de comerciantes y restaurantes de Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Flores, globos rojos, decoraciones románticas y carteles con poemas. Ese fue el ambiente de San Valentín en varios restaurantes del norte de Quito, este 14 de febrero del 2019.

Estos establecimientos fueron los más concurridos, así lo indicó Andrés Reinoso, administrador del restaurante Juárez a la Mexicana, ubicado en las calles José Luis Tamayo y Jerónimo Carrión, al norte de la ciudad.



“A pesar de estar en vacaciones los estudiantes de la Universidad Católica tuvimos mucha afluencia”, mencionó.



Además, este movimiento comercial se evidenció en todo el sector, señaló Reinoso. Para el día del Amor y la Amistad este local presentó decoraciones de la época y promociones, dirigidos para las parejas enamoradas.



The Comic’s City, ubicado en la Av. Luis Cordero e Isabel la Católica, también registró alta afluencia.



Denise Guerrero, administradora del local, indicó que en el transcurso del día acudieron unas 800 personas al local, no obstante, durante la noche recibió mayor concurrencia.



Un ambiente romántico con velas y decoraciones con rosas presentó este restaurante a las parejas enamoradas.



Lo que más solicitaron los clientes fue el “Menú para los enamorados”, que consistía en un lomo florentino, con dos copas de vino y un postre.

Las ventas sobrepasaron las expectativas planteadas en un 30%, señaló Guerrero.



Otros locales ofrecieron shows en vivo.



Por otro lado, el regalo tradicional, las flores, estuvo también en auge. Mariela Fernández vende flores en la 12 de octubre, frente a la Universidad Católica.



Ella arma su carpa en ocasiones especiales como las del 14 de Febrero. La afluencia de personas a su negocio fue “buena”; sin embargo, indica que en años anteriores ha sido “mucho mejor”.



Rosas, girasoles y claveles fueron los más solicitados para los arreglos. Fresflor es un local, ubicado en la Av. Juan Galarza y Brasil, norte de la ciudad.



Cecilia Cordovez, socia de la floristería, presentó a sus clientes diferentes opciones para estas fechas; rosas, orquídeas, peluches y cajas de chocolates fueron los más vendidos.



Su lema es transmitir emociones a través de sus flores. Sus productos varían dependiendo del modelo y diseño, el más barato es de USD 20 y para los más exigentes llega hasta USD 90.



Las orquídeas fueron las preferidas por los jóvenes para el Día del Amor y la Amistad, dijo Cordovez.



No obstante, las ventas se han mantenido en comparación al anterior año, mencionó Cordovez.