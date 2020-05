En San Antonio de Pichincha se registraron aglomeraciones durante el fin de semana del 16 y 17 de mayo 

LEA TAMBIÉN

Ventas en locales, puestos informales y transacciones bancarias provocaron aglomeraciones de personas en el sector de San Antonio de Pichincha, noroccidente de Quito, en medio de la emergencia sanitaria por el covid-19.

La avenida 13 de Junio fue la que mayor movimiento se registró durante este fin de semana, sábado 16 y domingo 17 de mayo del 2020. Moradores del sector se aglomeraron en las aceras mientras realizaba compras de productos de primera necesidad.



El sábado, ciudadanos de la zona realizaron filas en los exteriores de pequeñas agencias bancarias para hacer pagos y retiros.



Puestos improvisados por vendedores informales también permanecieron en las veredas de ese punto comercial en San Antonio. Otros ambulantes se movieron a lo largo de esa vía para ofrecer, sobre todo, frutas y legumbres.



Este domingo, 17 de mayo del 2020, Ana Ayala salió a abastecerse de productos de primera necesidad para su familia. Realizó una fila de aproximadamente 10 minutos en el exterior de un supermercado de San Antonio, lo cual no le pareció demasiado.



La sorpresa se la llevó al ingreso, por la cantidad de gente que vio al interior de ese centro de abastos. Aseguró que para ella es un alivio que trabajadores del local limpien todas las áreas constantemente mientras las personas realizaban compras.



La mujer también constató que en las calles hubo gran cantidad personas. Además, aseguró que le preocupa ver la cantidad de carros estacionados en los exteriores de supermercados y los que circulan, “incluso con más de una persona”.



“Entre semana es igual, sale mucha gente, incluso pasean en los parques, no solo en la calle”. Ese escenario lo vive cuando sale a la zona central de la parroquia, en el sector del Kartódromo, en donde está su casa, no sale mucha gente, aseguró Ayala.



En grupos de Facebook y en la página del GAD parroquial de San Antonio de Pichincha, moradores de la zona se quejan y piden más control. A través de sus redes sociales las autoridades invitan constantemente a sus habitantes a cumplir con las medidas de prevención y cuidado personal y familiar frente al covid-19.



En los últimos datos del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Provincial, de este domingo 17 de mayo, consta que en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) se registran 2 422 casos confirmados del coronavirus. Las personas fallecidas suman 215 en toda la provincia de Pichincha.



La Secretaría de Salud del Municipio aplicará pruebas de PCR en zonas del riesgo, obtenidas de los datos del COE provincial. El Municipio adquirió 100 000 pruebas en total. Las primeras se aplican a funcionarios metropolitanos y luego se dirigirán a zonas con mayor número de contagios.