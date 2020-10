El Salvador registra un alza de casos de covid-19 y llama a no relajar medidas

LEA TAMBIÉN

El Salvador reportó en los últimos cuatros días un aumento de contagios de coronavirus SARS-CoV-2, según lo informó este martes 13 de octubre del 2020 el titular del Ministerio de Salud, Francisco Alabi, quien llamó a los ciudadanos a "no relajar" las medidas de bioseguridad establecidas para evitar un rebrote de casos.

Desde el pasado 29 de agosto en el país se registra un vaivén de las cifras de nuevos casos positivos diarios, ya que, a pesar de la disminución, los días 20 y 22 de septiembre se reportaron 245 y 247 contagios, respectivamente, pero luego el número cayó a entre 80 y 90 contagios por día.



No obstante, desde el 6 de octubre el número de casos diarios supero los 100 y entre el pasado viernes y el lunes se reportan 119, 126, 139 y 145 contagios, respectivamente.



"Estamos ante un incremento (de casos) de cuatro días. No es un incremento con el cual el país está en una situación muy complicada, pero, hoy más que nunca debemos redoblar los esfuerzos, no relajar las medidas y debemos sumarnos como país", dijo Alabi durante una rueda de prensa.



El funcionario señaló que en los últimos días "se ha incrementado la actividad deportiva en ciertas canchas y estadios, y no se está verifican el cumplimiento de protocolos de bioseguridad".

"Debemos como salvadoreños unirnos, cumplir con los protocolos de bioseguridad, no relajar las medidas para no encontrarnos en una situación compleja como la que ha sucedido en países como Costa Rica, Panamá, Francia y España, donde se reportan más de 200 fallecidos por día", enfatizó Alabi.



El titular de Salud señaló que, por el momento, no se prevé tomar medidas estrictas como cuarentenas o "cercos sanitarios", que incluyen una fuerte presencia de soldados y policías, en las localidad más afectadas para contrarrestar dicha situación.



"El Ministerio de Salud tiene previsto verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad, insistir a la población sobre el uso de la mascarilla, el lavado de manos constante con agua y jabón, evitar tocarse la cara y sobre todo guardar el distanciamiento físico", apuntó.



Alabi llamó a la población salvadoreña "a que continuemos cumpliendo las medidas de bioseguridad, con todos los protocolos de salud y a que se verifique el cumplimiento de ellos, para, de esta manera, poder disminuir la transmisión de persona a persona".



Por su parte, el presidente Nayib Bukele indicó la noche del lunes en su cuenta de Twitter que "si bien el incremento de casos es evidente, el rebrote aún puede controlarse, pero dependerá de todos nosotros y de nuestra responsabilidad personal".



"Dios protege a nuestro país", agregó.



Hasta el lunes 12 de octubre, El Salvador acumula 30 480 casos confirmados de covid-19, de los que 3 724 se encuentran activos, 899 personas han fallecido y 25 857 salvadoreños han sido dados de alta de diferentes hospitales del país.