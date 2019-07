Natación, caminata en senderos y juegos en el parque aportan en la salud infantil, en verano

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Rafael, de 7 años, prefiere el dibujo y la música en esta época de vacaciones. Se divierte y se relaja. A su madre Andrea le preocupa que su hijo no haga actividad física, ya que podría repercutir en su salud, a futuro.

El verano es la época ideal para que los chicos realicen actividades físicas como correr, ciclear, nadar o simplemente pasear en el parque con amigos o en familia.



La idea es que niños y adolescentes disfruten del aire libre y eviten enfermedades como la obesidad o el sobrepeso. Lo explica el médico deportólogo Carlos Salazar.



Entre los beneficios de practicar un deporte o hacer actividades físicas es que mejora la salud mental y física, el rendimiento escolar y la concentración. Es por ello -dice el deportólogo- se recomienda practicar alguna actividad que implique movimiento corporal, todos los días del año.



Andrea, de 31 años, motiva a Rafael para que practique natación. “Es lo que más le gusta pero no mucho”.



En una situación similar está Lorena y su hijo Miguel, de 5. El pequeño prefiere el fútbol y pasear en bicicleta. No las realiza con frecuencia, relata la joven madre de 30 años. A ella también le preocupa que su hijo no haga mucha actividad física.



Salazar señala que los padres juegan un papel importante, ya que los hijos siguen su ejemplo. Es decir, si papá o mamá realizan deportes o salen a caminar frecuentemente, los chicos replicarán esta conducta.



“No hay una edad ni un tiempo ideales para practicar deportes, niños y adultos lo requieren por su salud”.



En niños menores de 8 años se debe promocionar el ejercicio físico como juego o de forma lúdica. Lo señala Fernando Ferreira. Es médico especialista en deporte infantil y galeno en Hospital Quito Sur, del Seguro Social.



Para el experto, una forma de inmiscuir a los chicos en la actividad física es llevarles al parque a pasear en bicicleta o a nadar o al parque para que se diviertan en los juegos infantiles como columpios o resbaladera. Entre 8 y 12 se promueven varios deportes. Pasado esta última edad, sí se puede apuntar a uno solo y especializarse en el mismo.



Es más fácil -señala- implementar un estilo de vida saludable a luego, en la adultez, cambiar la forma de comer, por ejemplo. Es necesaria una alimentación nutritiva y actividad corporal. “Hay que hacer caminata en los senderos, correr en el parque en familia. Hay que inmiscuirse todos los integrantes del núcleo”.



Si el niño siente que hay un apoyo de mamá o papá se vinculará más fácil en ese estilo de vida, sostiene el médico especialista en medicina del deporte infantil.



Andrea y Lorena, por ejemplo, fomentan la natación en sus hijos. Esta es una de las actividades más completas y ayuda al fortalecimiento corporal de sus chicos, en el futuro, dicen



En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), publicada en el 2013, se reconoce que un 34% de los adolescentes entre 10 y 17 años son inactivos; un 38,1% hacen actividades físicas irregularmente; y menos de tres de cada 10 son activos.



Las adolescentes mujeres son más inactivas que los hombres, según este documento. El sedentarismo aumenta con el paso de los años. Es decir, a más edad menos actividad física o deportes realiza un ecuatoriano.