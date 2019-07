Presidente de la CC dice que resolución sobre el Cpccs transitorio se tomó para precautelar la seguridad jurídica del país

LEA TAMBIÉN

La búsqueda de opciones para revisar el dictamen de la Corte Constitucional (CC) sobre el blindaje a lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) Transitorio generó una repuesta por el presidente de la CC, Hernán Salgado, en Radio Quito, hoy, viernes 5 de julio del 2019.

El dictamen de interpretación constitucional establece que el "Cpccs definitivo no está facultado para revisar las decisiones de carácter general o particular tomadas por el órgano transitorio en ejercicio de sus competencias extraordinarias”. Sin embargo, ayer, el Cpccs pidió el criterio de tres constitucionalistas para encontrar algún resquicio jurídico sobre este dictamen.



Salgado señaló que la decisión se tomó para precautelar la seguridad jurídica del país y sus instituciones. "Cualquier conocedor del Derecho, no solo del Constitucional, puede darse cuenta de que las facultades extraordinarias al Consejo Transitorio se dieron por un mandato popular", comentó.



Para Salgado hay intereses políticos detrás de la intención de revisar lo actuado.



Salgado también criticó el accionar del nuevo presidente del Cpccs, José Carlos Tuárez. Dijo que con las decisiones que está tomando avala la idea de que el Cpccs no "aporta mayor cosa a la institucionalidad democrática" del país.



La tarde de ayer, jueves 4 de julio del 2019, en el Pleno del Cpccs, los constitucionalistas Ismael Quintana, Salim Zaidán y Augusto Tandazo, expusieron sus argumentos sobre el dictamen de la CC.



Los tres coincidieron en que los nombramientos hechos por el Cpccs Transitorio no están blindados y hay opciones para revisarlos.



Quintana y Zaidán señalaron que aquellas designaciones en las que se encuentren "vicios de nulidad insubsanables", pueden ser declarados nulos con base en el Código Orgánico Administrativo.



Ambos pusieron como ejemplo el mismo caso de la nueva Corte Constitucional. Quintana dijo que solo dos de los miembros de la Comisión Técnica que llevó adelante el proceso de selección, presentaron su declaración juramentada de bienes.