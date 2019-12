Rusia no descarta restringir el ingreso de de banano ecuatoriano a su país

LEA TAMBIÉN

El Servicio ruso de Control Veterinario y Fitosanitario (Rosseljoznadzor) no descarta la posibilidad de restringir la entrada de banano proveniente de Ecuador por la posible presencia de la mosca jorobada que puede transmitir el vibrión del cólera. Así lo informó el medio de comunicación ruso Sputnik news.

Dentro de la información detallan que "La presencia de la mosca es objeto de cuarentena en los países miembros de la Unión Económica Euroasiática (UEE)". Por esta razón, las leyes rusas prohíben la importación de productos infectados al país.



Esta noticia fue corroborada por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario – Agrocalidad, la cual menciona esta información en un oficio del 1 de diciembre del 2019, que está dirigido al Ministro de Agricultura de Rusia.



“Agrocalidad tiene conocimiento de una posible restricción del ingreso de las exportaciones de banano ecuatoriano a Rusia, por la presencia de esta mosca”.



El organismo explica que: "Esta no es una plaga asociada al cultivo de banano en ninguna de sus etapas".



La entidad afirma que se debe verificar las acciones a tomar conforme a la biología de esta mosca ya que "es la primera vez que un embarque ecuatoriano tiene este problema en el amplio historial de exportaciones realizadas desde Ecuador hacia Rusia".



Además, refiere que se analice la posibilidad de que se trate de una contaminación cruzada, ya que el insecto encontrado en la superficie de una caja estaba en su última etapa del ciclo de vida.



En el documento de dos páginas, Agrocalidad explica que este tipo de mosca debe mantenerse a temperatura ambiente donde la temperatura no esté por debajo de 21°C o por encima de 31°C. Por lo que, asegura, el insecto difícilmente pudo haber resistido a las condiciones de transporte de banano, tomando en cuenta que las exportaciones provenientes de Ecuador, se realizan en contenedores refrigerados que mantienen una temperatura entre los 12 a 13,5°C.



Una mosca jorobada puede infectar frutas, verduras, harina, soja, queso y pescado. Representa una grave amenaza no solo para la salud de la flora local, sino también para animales y humanos, ya que puede transmitir la enfermedad del cólera.