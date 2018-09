Rusia inicia sus mayores maniobras militares desde 1981

LEA TAMBIÉN

Rusia inicia este martes 11 de septiembre del 2018 sus mayores maniobras militares desde la época soviética, con la participación de 300 000 soldados, hasta 36 000 tanques, blindados y otros vehículos, más de 1.000 aviones, helicópteros y drones, así como 80 barcos de la Marina.

Los ejercicios, bautizados Vostok (Este) 2018 y con la participación de China, se realizarán hasta el 17 de septiembre en Siberia y el Lejano Oriente. No van dirigidos contra ningún país en concreto, aseguró el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Gerasimov, la semana pasada en Moscú.



A diferencia de lo ocurrido en 2017, la cúpula militar rusa se esforzó este año por no generar tensiones con los países vecinos.



El año pasado las maniobras fueron en la frontera occidental y causaron gran preocupación en los países del Báltico, Polonia y Ucrania. La OTAN acusó además a Rusia de desplegar más soldados de los que había anunciado. Esta vez en cambio, la vecina China fue invitada a participar con unos 3 000 soldados y 30 aviones que se ejercitarán en Zugol, al este del lago Baikal. También participa Mongolia.



No se simula el combate contra una potencia extranjera ficticia, sino que en las maniobras se enfrentan la división central del Ejército y la flota del Mar del Norte contra la división del Lejano Oriente y la flota del Pacífico.



La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) también llevará a cabo del 25 de octubre al 7 de noviembre las que probablemente sean sus mayores maniobras desde la Guerra Fría, con la participación de más de 40 000 soldados de 30 países miembros de la Alianza y otros socios.