Rusia 'no amenaza a nadie' en Venezuela, según ministerio de Exteriores ruso

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Rusia no “amenaza a nadie” contrariamente a Washington, aseguró este jueves 28 de marzo del 2019 el ministerio de Relaciones Exteriores ruso, respondiendo a las críticas de Estados Unidos sobre el envío de militares rusos a Venezuela.

“Rusia no violó nada, ni los acuerdos internacionales ni el derecho venezolano. No cambia el equilibrio de fuerzas en la región ni amenaza a nadie, contrariamente” a Washington, dijo a la prensa la portavoz de este ministerio, María Zajárova.



La portavoz calificó las críticas de responsables estadounidenses esta semana de “intento arrogante de dictar a Estados soberanos cómo tienen que tener relaciones entre ellos”.



“Ni Rusia ni Venezuela son provincias de Estados Unidos”, insistió.



Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como presidente interino del país y reclama la salida de Nicolás Maduro.



Por su parte Rusia acusa a Estados Unidos de intentar organizar un golpe de Estado en ese país, con inmensas reservas petroleras.



El presidente estadounidense Donald Trump pidió el miércoles 27 de marzo del 2019 a Rusia que abandone Venezuela tras la tensión creada por el envío de militares y material rusos a Caracas.



Dos aviones rusos, un Antonov An-124 y un Ilyushin Il-62, llegaron la semana pasada a Venezuela.



Según los medios locales transportaban 99 militares y 35 toneladas de material, bajo el mando del jefe del Ejército de Tierra, el general Vasili Tonkoshkurov.



Una fuente diplomática rusa que no quiso identificarse, citada por la agencia pública rusa Sputnik, aseguró que este envió no tenía “nada de misterioso” y que entra “en el marco de la cooperación técnica y militar” entre los dos países.



“Insisto en el hecho de que solo se trata de cooperación militar y técnica. La presencia militar rusa no está en ningún caso vinculada con posibles operaciones militares”, declaró por su parte el agregado de defensa de la embajada de Venezuela en Rusia, José Rafael Torrealba Pérez.



También aseguró que el ministerio venezolano de Defensa visitará Moscú a finales de abril.



“Los especialistas rusos llegaron a Venezuela en virtud de un acuerdo bilateral intergubernamental sobre la cooperación militar y técnica. Nadie anuló ese documento”, aseguró Zajárova.



Rusia y Venezuela cerraron en 2011 un acuerdo de cooperación militar que prevé la venta de armas rusas a Caracas financiadas con un crédito ruso.