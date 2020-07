María Paula Romo encabeza la terna para la Vicepresidencia de Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Minutos después de que la Asamblea Nacional aprobara la renuncia de Otto Sonnenholzner, este viernes 10 de julio del 2020, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, envió al Parlamento la terna para su reemplazo. La nómina estará encabezada por la ministra de Gobierno, María Paula Romo; el secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, y María Alejandra Muñoz, directora del Servicio Nacional de Aduanas.

Los tres son personas de confianza del primer mandatario y no pertenecen al movimiento oficialista Alianza País (AP), aunque en el anterior Gobierno fueron aliados con la organización Ruptura de los 25. Los dos forman parte de la denominada mesa chica del Ejecutivo, que es una especie de consejo consultivo del Presidente Moreno.



Romo está al frente de la cartera de Gobierno desde el 3 de septiembre de 2018. Entre sus atribuciones está buscar acercamientos con las bancadas de la Asamblea para la aprobación de leyes.



En los últimos meses se vio involucrada en una controversia, tras señalar que en los diálogos con legisladores u otras autoridades recibió sugerencias de nombres para cargos de libre nombramiento, aunque ella dijo que no es ilegal.



A finales del 2019 afrontó tres pedidos de juicio político en el Parlamento por supuesto incumplimiento de funciones, mas el expediente fue archivado por falta de sustento. Ella fue exasambleísta constituyente en el régimen de Rafael Correa.



Roldán se convirtió en secretario particular de Moreno el 13 de marzo de 2018. Casi dos años después, el 21 de noviembre de 2019, su despacho se transformó en una secretaría de Gabinete. En el anterior Gobierno estuvo en cuatro subsecretarías.



Muñoz, una abogada tributaria de 40 años de edad, ha ocupado cargos como asesora jurídica de la Presidencia de la República, en 2002; Subsecretaria General de Gobierno, en 2006 y Subsecretaria de Agenda Presidencial, en 2018.



El artículo 43 de la Ley Legislativa le da al Ejecutivo un plazo de hasta 15 días para que envíe la terna. Sin embargo, el Ejecutivo no ha perdido tiempo y el Legislativo ya la tiene.

El artículo 150 de la Constitución indica que en ausencia temporal el Presidente puede designar un vicepresidente encargado, como lo que ocurrió cuando el primer vicepresidente de esta administración, Jorge Glas, fue encarcelado por el caso Odebrecht, Moreno nombró a María Alejandra Vicuña, en octubre del 2017.



El mismo artículo 150 aclara que “En caso de ausencia definitiva del Vicepresidente de la República, la Asamblea Nacional, con el voto conforme de la mayoría de sus integrantes (70), elegirá su reemplazo” de una nómina remitida por el Jefe de Estado. Eso es lo que ocurrió cuando pasaron 90 días del encarcelamiento de Glas y se declaró la vacancia del puesto de vicepresidente, por lo que el Ejecutivo envió una terna encabezada por Vicuña y, finalmente, ella fue elegida por la Asamblea el 6 de enero del 2018.



Si la Asamblea omite pronunciarse en el plazo de treinta días de notificada la petición, añade el artículo 150 de la Constitución, se entenderá elegida la primera persona que conforme la terna. La persona elegida ejercerá sus funciones por el tiempo que falte para completar el período.

El Gobierno presentó a la Asamblea nacional la terna para Vicepresidente de la República. Fuente: Secom