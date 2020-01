Ministra Romo dijo que aún no ha sido notificada sobre nuevo juicio político

LEA TAMBIÉN

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, llegó a Samborondón, en Guayas, para firmar un convenio de seguridad con el alcalde de la localidad, José Yúnez. El evento se desarrolló la tarde de este jueves 16 de enero del 2020.

Tras ese evento, la titular de la Cartera de Estado aseguró que cree que el juicio político tiene la intencionalidad de cuestionar más las tareas que cumple en la Cartera de Estado que con el hecho mismo de las protestas registradas en octubre del 2019.



Los asambleístas Roberto Gómez, Amapola Naranjo y Lourdes Cuesta presentaron este miércoles 15 de enero un nuevo pedido de juicio político en contra de Romo. Ellos la acusan de incumplir con sus funciones en relación con el manejo de la crisis de octubre pasado, por los excesos de la fuerza pública y el uso de bombas lacrimógenas para repeler a las manifestaciones.



Romo afirmó que, de concretarse el llamado en el Legislativo, habrá la oportunidad para recordar qué pasó esos días y para preguntar “si los involucrados han asumido o no las consecuencias de sus actos".

[AHORA] La ministra @mariapaularomo realiza la suscripción de un convenio en materia de seguridad con el alcalde de #Samborondón, @juanjoseyunez, quien menciona que el acuerdo es resultado del diálogo con el Gobierno, para trabajar articuladamente por la #SeguridadCiudadana. pic.twitter.com/vVJ8blX3nb — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) January 16, 2020



Agregó que como funcionaria pública irá las veces que sean necesarias. "Ya voy a sacar la cuenta, en este momento, hoy, cuántas veces he asistido a la Asamblea Nacional, lo voy a seguir haciendo". La ministra dijo que aún no ha sido notificada.



En esta línea se refirió sobre el informe de la CIDH. "Me parece que en algunas partes del informe hay un sesgo evidente".



Añadió que son respetuosos del papel que cumplen los organismos de derechos humanos pero que no puede dejar de decir que "hay una parte que me falta en el informe".



Según la ministra Romo, "no se menciona, por ejemplo, el tema de los secuestros, la violencia en las calles, la violencia organizada, los escudos que se mandaron a hacer con anticipación, el financiamiento de las movilizaciones. Eso nos permitiría tener un cuadro más completo".



Antes de estas declaraciones, Romo firmó con Yúnez el convenio. Con ello, Samborondón facilitará automóviles, motos y lanchas destinadas al patrullaje.



Durante la mañana también asistió al cambio de mando en el Comando Zona 8 de la Policía (Guayaquil, Durán y Samborondón).