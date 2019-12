Ministra Romo pidió a la Asamblea 'evaluación objetiva' a su gestión

LEA TAMBIÉN

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, acompañada de la cúpula de la Policía y del titular de Defensa, Oswaldo Jarrín, compareció hoy lunes 2 de diciembre del 2019, a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

Lo hizo para presentar sus descargos frente al pedido de juicio político que impulsan en su contra los asambleístas Roberto Gómez (Creo), Lourdes Cuesta (exCreo) y Amapola Naranjo, del correísmo.



Durante su comparecencia, refutó las acusaciones de haber incumplido con sus funciones frente a la crisis carcelaria, inseguridad ciudadana, el femicidio conocido como caso Diana Carolina, que se registró el año pasado en Ibarra, y abuso de bienes públicos.



Romo demandó una "evaluación objetiva y justa" a su gestión y consideró que las acusaciones de la que es objeto no responden a una "mirada global" sobre la actuación de la Policía, una institución a su cargo.

La ministra @mariapaularomo también resaltó los logros del #MDG durante su gestión, entre ellos la quema y destrucción de droga que se incrementó en un 34 % y minería ilegal en Buenos Aires (Imbabura). “La seguridad es tarea de todos y trabajamos articuladamente con los GAD”. pic.twitter.com/9IjpOmva2d — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) December 3, 2019



De los tres interpelantes, en la sala solo estuvo Naranjo para escuchar sus argumentos, lo que fue reprochado por Fausto Terán, asambleísta de Alianza País (AP) y uno de los integrantes de la mesa.



Gómez llegó a la sala cuando la sesión estaba por terminar y adujo que el tema se debe dirimir al interior del Pleno de la Legislatura.



En un hecho inusual dentro de un proceso de este tipo también acudieron el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), y el primer vicepresidente, César Solórzano (BIN).



Litardo estuvo en la mesa principal junto con la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Johana Cedeño (AP). La comparecencia tomó dos horas y media.



Como si se tratara de una charla didáctica, Romo presentó sus descargos de pie y con el apoyo de varias presentaciones. Jimmy Candell (BIN), uno de los comisionados, calificó de "brillante exposición". Después ocupó una silla junto a Cedeño, para responder varias preguntas de los legisladores.



En relación con la crisis carcelaria, Romo adujo que esta no es una competencia del Ministerio de Gobierno desde hace 37 años, sino de la Secretaría de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, que fue creada en el 2018 tras la desaparición del Ministerio de Justicia.



Adujo que en este asunto solo intervino la Policía como parte de los decretos de emergencia emitidos por el Ejecutivo, por ejemplo, al realizar 451 requisas, traslado de detenidos y control de motines. "El estado de excepción no es una varita mágica, pero sirvió para tomar algunas medidas", dijo.



Sobre el caso Diana Carolina y la seguridad ciudadana, Romo defendió el trabajo de la Policía y presentó un balance sobre la desarticulación de más de 1 830 grupos delictivos, entre otros.



Reconoció que es la responsable política de esta institución, pero rechazó que se pretenda juzgar su actuación por un solo caso cuando al año recibe más de 100 mil llamadas de emergencia.



En referencia al uso de una aeronave de la Policía para trasladarse desde Salinas a Esmeraldas en el pasado feriado de Carnaval, la Ministra manifestó que un examen especial de la Contraloría ha determinado de manera preliminar que no hubo irregularidades.



Además, argumentó que su seguridad y la de su familia depende por completo de la Policía y que ella se moviliza siempre en vehículos de esta institución.



Presentó un informe en el que indicó que, en el 2014, los aviones de la Policía realizaron 1 333 operaciones de transporte, mientras que en lo que va de 2019 se han dado 78.



El legislador independiente Jimmy Candell le pidió explicaciones sobre el hecho de que ella se haya transportado junto a Iván Granda, entonces secretario Anticorrupción, y dos de sus hijos, en dicho vehículo.



"¿Cuál es la línea que separa o divide sus responsabilidades como Ministra de Gobierno y su vida familiar y conyugal?", le increpó Candell.



La Ministra respondió que no hay una línea divisoria entre su función y su vida personal. “¿Esta pregunta asambleísta Candell usted se la habría planteado a un ministro hombre o esta pregunta está relacionada al hecho de que yo soy la segunda ministra mujer al mando de la Policía en los casi 200 años que tiene este Ministerio?”, replicó.



La presidenta de la Comisión, Johana Cedeño, anunció que la recepción de las pruebas documentales concluirá el próximo miércoles. Se prevé que el informe estará listo hasta el 9 de diciembre.



El asambleísta José Serrano, en calidad de exministro del Interior, también compareció y calificó como un "error garrafal" que el Gobierno decidiera fusionar al Ministerio de Gobierno con la Secretaría de la Política y parte de las competencias del exministerio de Justicia. Su comparecencia había sido solicitada por Romo.