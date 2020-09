María Paula Romo y Santiago Cuesta comparecieron a Comisión de la Asamblea del caso Azuero

LEA TAMBIÉN

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el exconsejero presidencial Santiago Cuesta comparecieron hoy, miércoles 2 de septiembre del 2020, ante la Comisión Multipartidista que investiga al legislador Eliseo Azuero. Esto se dio entre roces con asambleístas del correísmo.

Romo señaló que la Policía continúa en la búsqueda de Azuero, de quien se desconoce su paradero desde que el 17 de julio pasado un juez nacional dictó prisión preventiva por supuesta delincuencia organizada.



“Creo que no me corresponde darle detalles operativos porque, precisamente, hace parte del trabajo de la Policía que para tener éxito no puede ser discutido públicamente”, señaló la funcionaria.



La Ministra rechazó unos comentarios de Amapola Naranjo, asambleísta del correísmo, de que la falta de localización de Azuero podría responder a “acuerdos políticos”.



Sobre el legislador, a quien la Comisión lo declaró en “rebeldía” por no acudir al proceso disciplinario, Romo dijo que recuerda haber mantenido diálogos solamente sobre temas legislativos.



Otro impasse se dio cuando la asambleísta del correísmo Liliana Durán, le pidió al exconsejero presidencial Santiago Cuesta que entregue nombres de legisladores que le habrían pedido favores cuando estaba en el Ejecutivo.



“Ya le respondí, y le vuelvo a decir: no. No lo voy a hacer porque no podría probarlo, podría dar su nombre asambleísta Durán”, replicó Cuesto. “¿Yo le he pedido algún favor?”, reaccionó la legisladora. “No, por eso mismo y si me lo pidiera tampoco lo tengo”, apuntó el exfuncionario.



La Comisión también tenía previsto la comparecencia de Jan Carlos Benavidez, uno de los procesados por el caso del hospital de Pedernales, pero él se acogió al derecho al silencio. Otro de los detenidos, René Tamayo, exdirector del Secob, no declaró porque no le acompañaba su abogado.



Por otra parte, el presidente de la Comisión, José Serrano (AP), y Durán señalaron que insistirán por la comparecencia del primer mandatario Lenín Moreno. Esto, a pesar de que recibieron un oficio en el que la secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, respondió que el requerimiento no tiene sustento ni en la Ley Legislativa ni en la Constitución.