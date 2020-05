Romo sobre compras en hospitales: ‘La corrupción se quedó enraizada (...) se concentró donde había recursos’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tras recibir denuncias por posibles sobreprecios en compras públicas en el sistema de salud, como la compra de bolsas para cadáveres en el hospital Los Ceibos o la adquisición de mascarillas N95 para el personal sanitario del IESS, se creó el Sistema Unificado de Compras de Salud. Según dijo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, este 15 de mayo del 2020 en una entrevista con Ecuavisa, ese cambio fue clave, "porque de lo contrario teníamos más o menos 700 unidades desconcentradas haciendo compras de salud y es muy difícil controlar".

"En el Gobierno Nacional hemos tratado de poner atención en aquellos sectores en donde la corrupción se quedó enraizada, principalmente porque luego de una época de bonanza y de corrupción normalizada, se concentró en sitios en donde había recursos", dijo la Ministra.



Al ser consultada sobre señalamientos de que supuestamente los hospitales de Manabí y otras provincias habrían sido repartidos a asambleístas para obtener respaldos políticos, Romo señaló que "no es verdad", "lo niego radicalmente". A decir de la funcionaria, en el Legislativo se ha construido una mayoría programática con alrededor de cuatro bancadas: la de Gobierno, la de Creo y dos conformadas por movimientos pequeños o locales que son BIN y BADI, con las que se ha efectuado el tratamiento de distintas leyes.



"Hemos hecho un esfuerzo por tener acuerdo programáticos. Lamentablemente vemos casos de corrupción, pero no los barremos, no los metemos bajo la alfombra, no los ocultamos, no le hacemos un homenaje a nadie, cuando los identificamos los investigamos", reiteró la Secretaria de Estado.



Romo también habló sobre el operativo desarrollado entre Fiscalía y Policía la tarde y noche del jueves 14 de mayo en Manabí y en el que se capturó a nueve personas, entre ellos al asesor de un legislador.



Al respecto, dijo que hace tal vez un año la Secretaría Anticorrupción identificó garantías falsas en el contrato para construir el Hospital de Pedernales el cual se dio de baja y no se adjudicó. "Hemos vigilado este contrato para investigar una posible red que está vinculada con otras instituciones en obra pública". Según Romo, una de las casas allanadas está relacionada con el del asesor de un legislador.



En la entrevista, Romo dijo que la investigación del jueves se relaciona con una que realizaba la Secretaría Anticorrupción.



La funcionaria, al referirse al trabajo de la Secretaría Anticorrupción, que ha sido criticado por la Fiscalía, la Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura. La Ministra sostuvo que esa entidad de Gobierno "no tiene potestades jurisdiccionales, no tiene la titularidad de la acción penal, básicamente tiene la tarea de diseñar e impulsar políticas públicas de prevención, sanción y recuperación".



Según Romo, si en algún momento la Secretaría ha interferido en el trabajo de la Fiscalía General del Estado, "lo hemos conversado con la Fiscal para evitar cualquier malentendido, cualquier superposición de funciones. Son dos entidades que tienen tareas diferentes", recalcó.



Romo aspira a que se apruebe el proyecto de Ley Humanitaria



Al referirse al pedido que hizo el presidente Lenín Moreno a la Asamblea de que se elimine el capítulo de las contribuciones de la Ley Humanitaria para enfrentar la crisis económica del covid-19, Romo señaló que confían en que se apruebe el proyecto. "Que no haya pretextos para rechazar la ley, para salvar empleos. Son leyes buenas para el país", finalizó.