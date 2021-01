Roldán: El presidente Moreno ya se vacunó la semana pasada

El secretario del Gabinete Presidencial, Juan Sebastián Roldán, anunció que el presidente de la República, Lenín Moreno ya se vacunó contra el coronavirus del covid-19.

“El presidente ya se vacunó la semana pasada y nosotros esperaremos a que nos corresponda, en términos de edad”, le dijo Roldán este miércoles 27 de enero del 2021, a NTN, en Washington, donde tanto él como el Primer Mandatario están de visita.



“Tenemos comprometidas 18 millones de dosis para Ecuador y si el plan sigue, este Gobierno temían en mayo, pero si el plan sigue en octubre 9 millones de ecuatorianos deberían estar vacunados, que es un porcentaje muy importante versus los niños, los jóvenes y las personas que se han contagiado”, dijo Roldán.



El Ecuador inició la vacunación, con 8 000 dosis, el pasado 21 de enero. Hasta el momento hay la confirmación que, del Gabinete Presidencial, están vacunados ya el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, y el Presidente Moreno.



La Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y la Defensoría del Pueblo han pedido la dimisión de Zevallos, quien admitió que hubo vacunación en el geriátrico del Hospital de los Valles. Este diario, el pasado martes, le preguntó al funcionario si tenía algún familiar allí, y respondió que no solo un familiar, sino varios.



En una intervención grabada y difundida hoy, Zevallos dijo: "Mi madre es una persona de 87 años que reside en un lugar de atención especial, en un lugar privado de atención especial. El día sábado, dentro de mis actividades, visité el Hospital de Los Valles donde nuestro equipo se encontraba vacunando, de acuerdo a lo que ya estaba planificado, lo hice en mi calidad de Ministro de Salud, en mi calidad de doctor y en mi calidad de hijo. Lamento muchísimo y de manera muy profunda que mi presencia haya sido percibida de una manera negativa, si esto fue o no, una imprudencia política de mi parte, no lo sé. No soy político, no entiendo de política”.