Rogers Valencia: ‘La apertura comercial es clave para las inversiones’ 

Entrevista a Rogers Valencia, ministro de Comercio Exterior de Perú

Ecuador invirtió en Perú USD 160 millones en 2017, pero las firmas peruanas invirtieron 9 millones ¿Por qué se da ese desbalance?

Perú escogió ser un país abierto a los distintos mercados. La inversión que capta es consecuencia de la apertura comercial. El Perú se ha convertido en un país que tiene la mitad del mundo como mercado, cuenta con 19 tratados de libre comercio y comerciamos con 55 países. Eso permite que muchas empresas quieran invertir en Perú. Para recibir más capitales, Ecuador tiene que abrirse al mercado, hacer tratados comerciales e integrar la economía y la productividad del país a las cadenas productivas del mundo.



¿Qué limitación está viendo el Perú para que más capitales puedan ingresar a Ecuador?

Una es el tamaño del mercado. Tenemos mercados pequeños. Ecuador tiene poco más de 2 millones de trabajadores en el agro y 17 millones de habitantes. Perú tiene 30 millones de personas y 4 millones de trabajadores en el sector agrario. Si nos quedamos en lo binacional vamos a tener mercados muy pequeños. A través de los tratados de libre comercio se amplía el mercado. Ecuador ya tiene tratado de libre comercio con Europa, pero no con otros países. Se tiene que avanzar en esta integración.



¿En qué áreas se puede potenciar la integración comercial y económica entre Ecuador y Perú?

La agricultura es una muy importante. La producción de banano orgánico es un área muy potente. El cacao y el café -a pesar de ser productos tradicionales- tienen todavía potencialidad de integración muy fuerte. Pero más allá de ello tenemos en el turismo un espacio muy grande. Debemos integrar el producto de la naturaleza tan potente que tiene Ecuador en Galápagos con el Cusco. Pero no se puede desarrollar el turismo sin conectividad, por lo que un vuelo Guayaquil-Cusco o Quito-Cusco sería muy interesante. De esta manera integramos tradición con patrimonio natural.



¿Cuánto pesa en los resultados de inversión la falta de un tratado bilateral de inversión?

Más que en un tratado de inversión, Ecuador debe trabajar en la apertura del país al mercado. Por eso saludamos la voluntad de Ecuador, por ejemplo, de integrarse a la Alianza del Pacífico.



¿Ecuador cumple los requisitos?



Vamos a apoyar decididamente el ingreso de Ecuador a Alianza. Hay que entender un tema muy importante y es que la Alianza es un acuerdo comercial que busca la integración de países con una visión similar. Así, Chile, México y Perú son países muy abiertos al mercado y Colombia está comenzando a ser un país abierto, y Ecuador manifestó esa voluntad. Lo demás es procedimiento. Hay que comenzar los protocolos cumpliendo los plazos.



¿Cómo va el cumplimiento de metas que se planteó la Alianza del Pacífico?



Estamos negociando la incorporación de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Singapur como países observadores. Estamos en esa tarea y creemos que podemos llegar a finales de este año con una decisión de estos países. La Alianza del Pacífico ha cumplido de manera muy veloz sus metas. Tiene unos protocolos muy prácticos y vamos a seguir avanzando más aún cuando el presidente del Perú (Martín Vizcarra) es el titular pro témpore y quien se ha comprometido a apoyar decididamente este trabajo.



¿En qué porcentaje de liberación del comercio están los miembros?

Poco más del 94%.



¿La Alianza reemplazará a la Comunidad Andina de Naciones (CAN)?



No. La Comunidad Andina de Naciones es un proceso de integración diferente. Se trata de un proceso que además habla de varios elementos y tiene a nuestra cultura como eje integrador. La Alianza es básicamente un acuerdo comercial regional para intercambiar bienes, servicios (...). La Can puede complementar a la Alianza y viceversa sin ninguna duda.



El acuerdo comercial con la Unión Europea, ¿cómo podría ser aprovechado por Colombia, Perú y Ecuador?



A través de los protocolos internos de integración de origen. Hay ciclos productivos diferentes en Perú y en Ecuador, dependiendo dónde estemos. La complementación de estos ciclos permite tener origen acumulado y, con ello, se puede tener productos semifacturados de un país y semiprocesados de otro para envíos con los beneficios del tratado. Por ejemplo, en banano orgánico.



¿Qué efecto ha tenido para Perú la política proteccionista de EE.UU.?



Ha habido un impacto bastante pequeño en términos de las exportaciones peruanas de acero y de aluminio, a las cuales se le ha sumado una tarifa, pero afortunadamente este efecto es bastante pequeño comparado con el crecimiento de las exportaciones peruanas a ese mercado en las áreas de productos no tradicionales.



¿Cómo está afectando la guerra comercial entre EE.UU. y China a la región?



Creo que este momento todavía no habido una afectación muy fuerte. Pero hay que seguir mirando cómo evoluciona. Si hay una baja en la velocidad del crecimiento, la economía mundial va a sufrir, pero esto no ha sucedido.



Formación. Es licenciado en Turismo por la Universidad San Antonio Abad del Cusco y cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el sector de turismo. Ha sido promotor de iniciativas turísticas comprometidas con el desarrollo de las comunidades.



Experiencia. Fue viceministro de Turismo entre el 2017 y marzo de este año, presidente de la Cámara Regional de Turismo del Cusco (Cartuc) y miembro del Consejo Consultivo de Turismo Cuida. Ha sido consultor internacional.