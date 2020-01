Municipio retirará rocas y árboles con raíces expuestas que se ubican en un talud de la av. Simón Bolívar

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La gran roca expuesta sobre el talud de la avenida Simón Bolívar, frente al mirador de Cumbayá, será retirada el miércoles 8 de enero del 2020 de forma manual. Técnicos de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) y personal del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) emplearán técnicas de apuntalamiento y chorros de agua para removerla durante el operativo que comenzará a las 10:00 de mañana y finalizará a las 14:00.

Así lo explicó este martes 7 de enero el ingeniero Fernando Pazmiño, gerente de Obras Públicas del Municipio de Quito. Como paso preliminar, la Epmmop instaló anoche unas vallas de hormigón para colocar arena e implementar una cama que amortigüe el impacto de la piedra que tiene un volumen de 9 metros cúbicos y está expuesta en un 80%.



El funcionario acotó que otras dos piedras más pequeñas también serán retiradas, así como varios árboles que tienen las raíces expuestas. Este Diario contó al menos 15 que se ubican en el borde de la loma y corren riesgo de caer hacia la avenida Simón Bolívar.



También se realizarán revisiones de cunetas de coronación y encauzamientos. Con el retiro de los árboles -se indicó en la Epmmop- se busca evitar desgracias como la del pasado jueves 2 de enero cuando una roca aplastó a un vehículo en la misma vía, a la altura del puente de Guápulo. En el accidente murió una funcionaria del Municipio y tres personas resultaron heridas.

Los árboles que están expuestos sus raíces también serán retirados del lugar. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO



Pazmiño aclaró que los árboles que serán retirados del talud ya no se pueden replantar en otros sitios. “Son muy viejos y no cabe la reubicación”.



Los técnicos de la Epmmop realizan inspecciones en todas las lomas localizadas junto a la avenida Simón Bolívar para detectar zonas sensibles. Luego se emitirá un informe y se planearán futuras intervenciones como la de mañana.



“El operativo no puede realizarse en horas de la noche porque las condiciones de obscuridad no lo permiten. Es una operación de riesgo”, informó Pazmiño.



La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegará mañana un operativo de movilidad en la zona y se cerrará desde las 10:00 hasta las 14:00 en el tramo comprendido entre el intercambiador de Monteolivo y la avenida Guayasamín (sentido norte – sur y viceversa).



Juan Manuel Aguirre, director de esa entidad, manifestó que la única ruta para los vehículos que se movilizan desde el valle de Tumbaco con dirección a Quito es la Interoceánica y el túnel Oswaldo Guayasamín.