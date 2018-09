Millonario robo en los sistemas de un operador japonés de criptomonedas

LEA TAMBIÉN

Una compañía japonesa que opera con criptomonedas reveló hoy (19 de septiembre del 2018) que el viernes pasado unos piratas informáticos accedieron a sus sistemas y robaron unos 6 700 millones de yenes (USD 60 millones).

La firma Tech Bureau Corp dijo en un comunicado que el "acceso no autorizado desde el exterior" fue realizado durante dos horas, el pasado viernes, pero la anomalía fue detectada el lunes siguiente y los daños no fueron descubiertos hasta el martes.



El 67% del valor de lo robado eran activos de clientes de la firma, y el resto eran fondos de una firma de cambios de criptomonedas integrada a Tech Bureau Corp, Zaif.



El robo afectó a tres criptomonedas, pero el 89% fue en bitcoines (BTC) y el resto en las monedas virtuales MonaCoin (MONA) y Bitcoin Cash (BCH), en cantidades no calculadas con precisión todavía, ya que aún se están realizando las investigaciones.



La compañía dijo que se está revisando a fondo el servidor para prevenir mayores daños, y agregó que ha requerido asistencia financiera de una de sus filiales para cubrir los daños causados.



El daño sufrido por esta firma es menor al robo que dio a conocer en enero pasado el operador japonés Coincheck, que denunció un acceso irregular a sus sistemas y la sustracción de criptomonedas y yenes por valor de unos 58 000 millones de yenes (USD 534 millones).

Esas denunciadas forzaron a las autoridades de Japón a reforzar los controles sobre los mercados de criptomonedas.