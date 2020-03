Nuevos puntos de control se instalaron en Riobamba

LEA TAMBIÉN

Cuatro puntos de control se instalaron la mañana de este jueves 19 de marzo del 2020 en las vías de acceso a Riobamba. Allí policías, militares, agentes municipales de tránsito y personal del Ministerio de Salud revisan a las personas que se movilizan por la vía Panamericana y por la carretera Riobamba – Baños.

En las carpas instaladas a los costados de la carretera, el personal médico evalúa el estado de salud de los conductores y pasajeros de todos los vehículos. Se hacen controles de temperatura y un chequeo rápido.



Los nuevos puntos, que se instalaron en los accesos sur y este de la ciudad, son parte de la medida resuelta por el Comité de Operaciones en Emergencias de Chimborazo para evitar casos de covid 19 en la provincia, que aún se mantiene sin casos positivos.

En la vía Riobamba - Penipe - Baños se instaló uno de los nuevos puntos de control. Foto: Cortesía



Esta mañana, Luisa Loza, gobernadora de Chimborazo, desmintió la información que circula en las redes sociales sobre dos supuestos casos en Guamote y Colta. “Aún no hay casos reportados. Insistimos mucho a la ciudadanía en el pedido de no compartir información que no provenga de fuentes oficiales”, dijo.