¿Cuáles son los riesgos de usar pirotecnia y qué hacer en caso de accidentes?

El fin de año es la festividad en la que más ciudadanos usan pirotecnia. Su mal manejo puede ocasionar quemaduras graves, que en algunos casos requieren de cirugías. Entidades de seguridad como la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y la Secretaría de Riesgos generan campañas desde noviembre para concientizar sobre el uso de esos dispositivos.

Los niños y los jóvenes son quienes más expuestos están a accidentes y quemaduras por el mal uso de los juegos pirotécnicos. Así lo explicó Christian Muñoz, cirujano de la Unidad Técnica de Quemados del Hospital Carlos Andrade Marín, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).



¿Cómo evitar accidentes? El especialista recomendó que si se adquiere pirotecnia se debe tomar en cuenta que el artículo disponga de todas las normas técnicas, de diseño y los permisos requeridos. “El uso de pirotecnia artesanal es muy riesgoso porque no cuenta con las cantidades adecuadas de pólvora, por ejemplo”.



El rostro y las manos son las zonas del cuerpo más vulnerables a quemaduras con explosivos, anota el especialista. Por eso la Secretaría de Gestión de Riesgos recomienda evitar recoger explosivos pirotécnicos que no detonaron. Que nunca se encienda explosivos en las manos ni dentro de objetos como latas, botellas, entre otros. Además se debe tomar en cuenta que cuando esos productos no explotan, nunca deben tocarse aunque parezca que la mecha está apagada. Y si no funcionan se recomienda lanzar abundante agua y mantenerse alejado.



¿Si sufriera una quemadura, qué debe hacer? Lo primero es solicitar atención médica o acudir al centro de salud u hospital más cercano. Los centros de salud tipo C y hospitales atienden los 365 días del año. En Quito, si está en el sur puede acudir a los de Guamaní y Chimbacalle. Mientras que en el norte estarán habilitados los del Centro del Comité del Pueblo y San Antonio. En los valles el de Conocoto, Hospital Básico Yaruquí y el de Nanegalito. Además es posible acudir de emergencia a los hospitales generales como el Eugenio Espejo y otros especializados.



Hasta recibir atención médica, Muñoz recomienda aliviar la quemadura colocando agua tibia. Si sufre cortes o heridas no realizar torniquetes sino colocar un vendaje ajustado o cubrir con una toalla limpia. Pero el doctor repite que es necesario acudir a un centro especializado.



Todas las quemaduras se pueden evitar. El uso irresponsable de pirotecnia puede generar desde quemaduras leves de grado 1 ó 2, que se recuperan dentro de tres o cuatro semanas, hasta graves que si no se curan en ese periodo de tiempo, requieren cirugías que comprenden injertos de piel.