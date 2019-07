Defensor del Pueblo alerta sobre riesgo de trata y coyoterismo en Ecuador por visa para ciudadanos de Venezuela

LEA TAMBIÉN

El anuncio del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, de solicitar visado para los ciudadanos de Venezuela ha despertado las alertas sobre el peligro del tráfico de personas, en medio de la incertidumbre sobre el alcance de la medida gubernamental. El Decreto Ejecutivo 826 que establece los nuevos requisitos para los migrantes venezolanos fue firmado el pasado 25 de julio del 2019 y entrará en vigencia en 30 días.

Freddy Carrión, defensor del Pueblo, habló este viernes 26 de julio sobre la necesidad de que a la par del control migratorio se despliegue una política pública de seguridad, sobre todo, en las fronteras.



Ello porque "cuando se establecen requisitos, lo que se activan son las mafias de tráfico de migrantes, de coyoterismo, de trata de personas", alertó Carrión.



Una preocupación que comparte Deniel Regalado, presidente de la Asociación Venezolanos en Ecuador, quien teme que se "reactive" ese fenómeno ocurrido el año pasado cuando se solicitaron antecedentes penales apostillados y pasaportes.



Y por ello, teme que no tener control en las fronteras sería "simplemente darle una carta abierta a los coyoteros", dijo Regalado.



Para Carrión "es importante que también las autoridades estén alerta a efectos de evitar que se convierta en un tema de pasos irregulares y delincuencia organizada".



Aunque opinó que el Estado tiene "la competencia y la facultad legal para regularizar el ingreso y la permanencia de todo ciudadano extranjero, siempre en función de los derechos humanos", consideró que la exigencia del visado "no es la medida más adecuada".



Sostuvo, no obstante, que el Estado "también debe tener en cuenta su capacidad para recibir a los migrantes venezolanos, sobre todo por el flujo masivo" y ofrecerles los servicios.



Según los últimos datos de la ONU, se estima que unos 500 000 venezolanos estén radicados en Ecuador para finales del 2019, lo que según ha dicho en varias ocasiones Moreno "supera en mucho la capacidad de acogida" del país.



Y por ello, el presidente anunció el jueves que Ecuador aplicará dos nuevos tipos de visas a los venezolanos que buscan radicarse en el país.



"He firmado un decreto que establece por un lado una visa para los hermanos venezolanos que quieren ingresar en Ecuador como está previsto en la Ley de Movilidad Humana", dijo.



La segunda visa, de carácter "humanitario excepcional", servirá para "regularizar (con la) residencia temporal la permanencia de aquellos venezolanos que ya se encuentran en el país y no han violado la ley".



Unos anuncios que han dejado "en ascuas" a los venezolanos, según Regalado pues no saben "ni cómo, ni cuándo, ni a quién se aplicará la medida".



Moreno también anunció que su Gobierno realizará un "censo" para saber "dónde están, a qué se dedican y en qué condiciones viven los migrantes" en Ecuador y que la autoridad de trabajo deberá fortalecer los controles que precautelen la situación laboral de los migrantes, "evitando inequidades y desigualdades en el derecho al empleo de los ecuatorianos".



Un censo que comenzará "en las próximas semanas" y que no será obligatorio, según la ministra ecuatoriana del Interior de Ecuador, María Paula Romo.



Romo aseguró, en una rueda de prensa, que la intención del Gobierno ecuatoriano es "formalizar, regularizar, controlar" la situación "inusitada" que se está viviendo en el país con la inmigración masiva de venezolanos que salen de su nación por la situación de crisis económica, política y social que viven.



Destacó que están preparando todos los requisitos y detalles sobre el censo, pero que se espera que pueda comenzar "en las próximas semanas".



Y formuló un llamamiento a todos los venezolanos a que se censen porque, si bien no será "obligatorio", les ayudará a "renovar sus permisos de identidad" y regularizar su situación en el país para que puedan acceder a servicios sociales, sanidad o educación sin ningún problema.



"Permítanme decirles por qué queremos que todos se censen: primero, para regularizar su situación, para que puedan acceder a servicios sanitarios o escolares. Además, se están perdonando las multas migratorias que todas estas personas han acumulado", explicó la titular de Interior.



