Richard Martínez: El subsidio al gas y al diésel no se topan

El ministro de Finanzas, Richard Martínez aseguró que el Gobierno está analizando varias opciones para hacer frente al "fuerte déficit fiscal para este año", entre ellas, la focalización de los subsidios del Estado.

Sin embargo, enfatizó que en ese estudio está descartado incluir al diésel y al gas de uso doméstico.



"El interés es garantizar el gasto social y corregir distorsiones. No se evalúa en lo absoluto el subsidio al gas ni al diésel. El gas no se topa y el diésel no se topa, para tranquilizar a la gente y evitar especulaciones", dijo este jueves 2 de agosto del 2018, en Carondelet luego de la reunión de casi tres horas que mantuvo con el presidente Lenín Moreno.



El titular de Finanzas añadió que se está estudiando el efecto distorsionador del combustible subsidiado que consumen los vehículos de alta gama.



En la cita en Carondelet también estuvo el ministro de Hidrocarburos, Energía y Minas, Carlos Pérez y el Secretario de Gestión de la Política, Paúl Granda.



Según Martínez, además de abordar la temática de los subsidios, en la reunión se conversó sobre otros temas, como la visita del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que permanecerá en el país entre hoy y mañana (2 y 3 de agosto del 2018) para abordar el nivel de acceso a financiamiento que puede tener el país.



El Ministro adelantó que el multilateral otorgará un crédito de libre disponibilidad de USD 190 millones al país una vez que la Ley de Fomento Productivo se apruebe