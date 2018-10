Richard Salazar: ‘Se viene una guerra de precios del banano en la UE para el 2019’

LEA TAMBIÉN

Richard Salazar, administrador de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), advirtió una “guerra de precios” en la Unión Europea para la fruta en el 2019.

Según el dirigente, las grandes cadenas de supermercados, los mayores compradores de banano, están exigiendo precios más bajos a sus vendedores, entre ellos Ecuador y lo que buscan es que el país compita con los exportadores de Centroamérica y Colombia.



En tanto, los exportadores y productores ecuatorianos no se han puesto de acuerdo en el precio oficial de la caja de banano para el próximo año en la mesa de negociación del Ministerio de Agricultura. Y ahora deberá ser el ministro Xavier Lazo quien fije el precio en las próximas horas.



¿Por qué ocurriría una ‘guerra de precios’?



Todos los países exportadores han venido creciendo. El espacio que recuperó Ecuador en la Unión Europea va a tener consecuencias. Los supermercados generan una seudo ‘guerra de precios’ con otros países y lo hacen porque saben que Ecuador va a fijar el precio de sustentación de la caja para el próximo.



¿Cómo será?



Los supermercados dicen que van a presionar a un precio más bajo. Por ejemplo, Aldi, una cadena de supermercados de descuento de origen alemán, ya anunció que presionará por un dólar menos por caja. Pero eso va a hacer que se incumplan normativas en Ecuador. Te marcan la cancha, por el poder que tienen los supermercados.



¿Por qué se da eso?



La revalorzación del dólar ha encarecido las compras desde Europa, lo que va a encarecer el consumo, entre comillas. Pero lo que está detrás es el margen de ganancia de los supermercados, aunque también el consumidor puede afectarse. A pesar de que la caja de banano ya ha venido bajando de USD 6,26 y se bajó a 6,20, este año.



¿Cuál es impacto para Ecuador?



Aquí hay un poder o un abuso de poder por parte de los compradores internacionales. El Ecuador ha venido de manera voluntaria vendiendo fruta certificada por convicción y respetando las normativas locales y laborales, que te garantizan la obligación de firmar contratos, pagar seguros, entre otros temas, lo que no pasa en otros países. El consumir en Europa ha venido exigiendo mejor producto y eso demanda mejor infraestructura.



¿La expectativa de recuperar el mercado europeo se ha cumplido?



Este año hemos crecido un 6%. La expectativa se ha cumplido, sin embargo hay reacción de la competencia. Y, si ven que Ecuador puede crecer más, se viene una guerra de precios propiciada por los supermercados que dicen que otros competidores ofrecen menos precios, como Centroamérica y Colombia.



¿Por qué se da en esta época?



Se da porque es época de cierre de contratos para las exportaciones del próximo año. No es un tema correcto porque si el consumidor exige mejor calidad, trazablidad, cuidado del ambiente, eso demanda más costos de producción. Han subido precios de fletes navieros, cartones y plásticos, en más de 40%, que afecta el costo de exportación.



¿Cuántos precios oficiales debe fijar el Ministerio?



El precio de sustentación mínimo que pagamos al productor por la caja, que este año es de 6,20, y que aspiramos que se mantenga. Pese a que hay un sector productor que pide aumentarlo a 7,05. Y el precio FOB con el que se declara la exportación, de 8,01, el mínimo.