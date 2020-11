Richard Martínez fue elegido como vicepresidente de países del BID

El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) eligió este viernes, 13 de noviembre del 2020, a su nuevo directorio, bajo la presidencia de Mauricio Claver-Carone.

El ente informó que eligió a Reina Mejía como Vicepresidenta Ejecutiva; Richard Martínez como Vicepresidente de Países; Benigno López como Vicepresidente de Sectores y Conocimiento, y Gustavo De Rosa como Vicepresidente de Finanzas y Administración.



“Reina, Richard, Benigno y Gustavo son profesionales altamente respetados que representan lo mejor de América Latina y el Caribe. Su experiencia complementaria en los sectores público y privado, sus enfoques innovadores y su amplio conocimiento de las necesidades y los desafíos que enfrenta la región fortalecerán el liderazgo del BID durante estos tiempos de crisis”, dijo Claver-Carone.



“Agradezco al Directorio por considerar a estos talentosos profesionales, cuyo liderazgo histórico y diverso marcarán un capítulo nuevo para el BID”.



El exministro de finanzas Richard Martínez fue postulado por el recién electo presidente del BID, Mauricio Claver-Carone.



La decisión de Martínez de aceptar la postulación generó polémica en el país, debido a que el artículo 153 de la Constitución ecuatoriana señala que los ministros de Estado, una vez hayan cesado en su cargo y durante los siguientes dos años, no pueden formar parte del directorio o del equipo de dirección, o ser representantes legales o ejercer la procuración de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras que contraten con el país.



El artículo señala que tampoco pueden ser funcionarios de instituciones financieras internacionales acreedoras del país.



El exministro Martínez explicó que, luego de hacer un análisis jurídico, decidió aceptar la postulación porque el BID "no es un organismo que capta y presta recursos como un banco comercial", sino, que, "es un es multilateral de desarrollo, que tiene accionistas a países".



Según Martínez, el BID no califica como acreedor del país porque no tiene fines de lucro y no persigue intereses de accionistas particulares.



Para Jorge Benavides, abogado constitucionalista, la norma es clara y Martínez no debería ocupar el cargo en el BID. "Se trata de una obligación constitucional que debería ser cumplida por parte del funcionario saliente", dijo.



La Procuraduría General del Estado también señaló que el BID no es una institución financiera, pese a que Ecuador tiene acreencias con el ente.



Martínez asumirá el cargo el lunes 16 de noviembre del 2020. El Vicepresidente de Países es responsable de liderar la relación del Banco con sus miembros, incluida la formulación de estrategias regionales y específicas para cada país y, además, supervisa las operaciones del Banco en el sector público.



El BID destacó que Martínez, en su rol previo como Ministro de Finanzas de Ecuador, "llevó adelante un ambicioso proceso de reforma fiscal y reestableció las relaciones del país con la comunidad financiera internacional".