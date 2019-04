Ricardo Patiño salió de Ecuador, cuatro días después de que una jueza de Latacunga negara su detención

LEA TAMBIÉN

La mañana de este 18 de abril del 2019 se confirmó la salida de Ricardo Patiño del país. Esto ocurrió cuatro días después de que la jueza de Latacunga Beatriz Benítez negara la detención del excanciller.

Según datos oficiales, Patiño dejó Ecuador a las 18:21 de ayer, 17 de abril del 2019, rumbo a Perú, pues sobre él no pesaba ninguna orden judicial.



En la audiencia del sábado, la jueza Benítez dijo que no se podía seguir ningún proceso legal dentro de la denuncia planteada por supuesta instigación.



La semana pasada, Patiño ya adelantó en CNN que analizaría quedarse en el país, pues aseguró que no hay seguridad para hacerlo.



Por el caso de instigación, este jueves 18 de abril del 2019 debe llevarse a cabo la audiencia de formulación de cargos contra Patiño.



Este jueves la fiscal General del Estado, Diana Salazar, cuestionó la acción de la Justicia y apuntó a la jueza: "Solicitaré a los organismos encargados de control que revisen las actuaciones de la jueza Beatriz Benítez y verifiquen su patrimonio".



Salazar confirmó que el sábado (13 de abril del 2019) la Fiscalía solicitó una orden de detención contra Ricardo Patiño, "cuando aún se encontraba en el país, de manera fundamentada. Una juez la desechó. El país no puede seguir así".



El sábado Fiscalía solicitó una orden de detención contra Ricardo Patiño cuando aún se encontraba en el país, de manera fundamentada. Una juez la desechó. El país no puede seguir así. #JuntosContraLaCorrupción 1/4 — Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) 18 de abril de 2019

Es mejor prevenir que lamentar y el deber de todos los operadores de justicia es velar para que no exista más impunidad en el país. Pido a la ciudadanía estar alerta y su apoyo en la lucha contra la corrupción. #JuntosContraLaCorrupción 2/4 — Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) 18 de abril de 2019

Realizaré todas las acciones que en derecho me asistan para no permitir más impunidad ni dejar que los casos se pierdan en el tiempo por la irresponsabilidad de unos pocos funcionarios que no quieren que el país cambie. #JuntosContraLaCorrupción 3/4 — Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) 18 de abril de 2019

Solicitaré a los organismos encargados de control que revisen las actuaciones de la jueza Beatriz Benítez y verifiquen su patrimonio. #JuntosContraLaCorrupción 4/4 — Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) 18 de abril de 2019





Movimientos migratorios de Ricardo Patiño:



La orden de detención a Ricardo Patiño fue negada por la Jueza de Latacunga: