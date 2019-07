Ricardo Hausmann: ‘Cuidar gasto de capital es el reto’, dice el BID

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó el miércoles 17 de julio del 2019 en Guayaquil una actualización del informe macroeconómico en el que analiza las perspectivas económicas de América Latina y el Caribe para el 2019.

El documento fue publicado en abril pasado, pero ayer se anunció un ajuste a la baja en las expectativas de crecimiento de la región, explicó Eric Parrado, economista jefe del organismo multilateral.



Parrado se reunió con los 48 gobernadores del BID, en el marco de la Asamblea Anual de Gobernadores, que se desarrolló hasta ayer en Guayaquil.



En el informe del BID se redujo la estimación de crecimiento para la región de un 1,4% esperado en marzo, a un 1,1%. Además, el ente aspira a que Ecuador tenga un decrecimiento de 0,5%, tal como lo estima el Fondo Monetario Internacional (FMI).



En el diálogo, los Gobernadores coincidieron en que la economía se ralentizará este año, principalmente por la guerra comercial en las dos mayores potencias mundiales EE.UU. y China.



Otro reto para la región es Venezuela. Ricardo Hausmann, delegado del gobierno de Juan Guaidó ante el BID, alertó ayer, según declaraciones recogidas por EFE, que el producto ­interno bruto (PIB) de su país caerá hasta el 62% para finales de este año. Hausmann comparó la situación económica de su país con la de los países vecinos y dijo que la crisis venezolana es “diez veces peor que la peor recesión que vivió Ecuador en su historia, dos veces más grande que la Gran Depresión norteamericana y tres veces más grande que la mayor recesión económica de un país latinoamericano”.

Hausmann acotó que Ecuador ha recibido al 10% de los 5 millones de venezolanos que han salido del país por la crisis.



Sin contar a este país en las estimaciones del BID, la región crecería un 1,3%. Colombia y Ecuador estimaron que la migración venezolana representa un costo de 0,5% del PIB anual, señaló Parrado.



La reducción de la tasa de crecimiento esperada para Ecuador se debe al proceso de consolidación fiscal, que es parte del Plan Prosperidad y del compromiso firmado en la carta de intención con el FMI.



El reto del país es cuidar el gasto en obra pública, también conocido como gasto de capital, añadió Fernando Quevedo, representante del Grupo BID para Ecuador. “La economía ecuatoriana necesitaba un ajuste porque tenía un gasto importante y con la reducción del precio del crudo no podía tener ese nivel de gasto. Es clave aumentar la inversión privada”, mencionó.



Según Quevedo, se deben pulir aspectos normativos para atraer inversiones de fuera. “En el plano normativo es importante una ley de alianza público-privada clara”, comentó.



El ajuste en las cuentas fiscales se evidencia a escala regional, no solo en Ecuador.



El informe señala que América Latina y el Caribe están reduciendo la brecha fiscal o déficit de los presupuestos.



En el 2017, el déficit fiscal promedio era de 3,8%, mientras que en el 2018 bajó a 3,3%. Sin embargo, estos ajustes se han conseguido principalmente recortando el gasto de capital.



El estudio advierte que no aumentar la inversión en obra e infraestructura cuesta a los países casi un punto porcentual de crecimiento del PIB. En el primer trimestre del año, el Gobierno recortó en un 32% el gasto de inversión en relación con igual período del 2018.

Pese a esas cifras, el informe del organismo destaca que en la región hay un interesante aumento de la inversión privada en infraestructura. El estudio sugiere a las economías diversificar sus fuentes de financiamiento. La mayor parte del crédito para estas obras viene de la banca. “Hay que atraer otros medios como fondos soberanos, de inversiones o aseguradoras”, dijo Parrado.