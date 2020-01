Revisión y matriculación vehicular en Quito se posterga y se iniciará el lunes 20 de enero del 2020

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que a partir del lunes 20 de enero del 2020 se reanudarán los procesos de Revisión Técnica Vehicular (RTV) y Matriculación en Quito.

"La Agencia Nacional de Tránsito, ANT, y el Servicio de Rentas Internas (SRI), activarán el sistema de matriculación el 17 de enero. La AMT realizará pruebas necesarias que permitan verificar su adecuado funcionamiento desde el viernes 17 al domingo 19 de enero. El lunes los quiteños podrán generar su 'cita previa' en la página web e iniciar el proceso de revisión y matriculación vehicular" en Quito, señaló la institución.



La AMT hizo el anuncio el miércoles 15 de enero del 2020 en su cuenta de Twitter y con ello se posterga el inicio de esos trámites, después de que días antes la Agencia informara que esos procesos se retomarían este jueves 16.



Los usuarios escribieron mensajes en esa plataforma de Internet, en donde criticaron el retraso y reclamaron por el cambio de fecha.



"Hay gente que por diversos motivos no matriculó en diciembre y ahora les quieren retener vehículos y están desesperados por matricular, esperaban a hoy (16 de enero) como decía su página web. Deberían también entender que hay gente que necesita el vehículo para trabajar", escribió en Twitter Francisco Sánchez.



Desde el lunes 20 de enero la página web de la AMT estará habilitada y se podrá seleccionar el centro y horario de su preferencia. Con la cita impresa, las personas deberán presentarse con 15 minutos de anticipación. Para iniciar el proceso revisión y matriculación vehicular debe cancelar todos los valores pendientes, como: multas de tránsito, matrículas de años anteriores, etc..



La AMT señaló que en la misma página web le indicarán los valores que debe cancelar antes de sacar turno y en el mismo sitio web se deben generar la órdenes de pago.



Los servicios en la plataforma está inhabilitados desde el sábado 28 de diciembre del 2019, cuando se inició la configuración y actualización del sistema de vehículos del Servicio de Rentas Internas (SRI), dijo la AMT.



La matriculación vehicular en la capital se desarrolla con base en el último dígito de la placa. Este proceso se conoce como calendarización, que se iniciará en febrero con el dígito 1 y culminará en noviembre con el dígito 0.



Quienes no cumplieron con este trámite obligatorio durante el 2019 deberán cancelar las siguientes multas: calendarización USD 25; no pagar la matrícula USD 25 y no asistir a la convocatoria de Revisión Técnica Vehicular USD 50. Así, la multa máxima es USD 100.



Desde el lune20 de enero también podrán cumplir con el proceso los rezagados del 2019.



La AMT dispuso que las personas que tengan dudas o deseen aportar con sugerencias, puede comunicarse en los canales de información oficiales: línea telefónica 1800-AMT-AMT, Twitter @AMTQuito y la cuenta de Facebook de la Agencia Metropolitana de Tránsito Quito.