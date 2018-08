Retiran del mercado español condones Durex por errores de calidad 

LEA TAMBIÉN

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) informó este miércoles (1 de agosto del 2018) el retiro de más de 60 lotes de preservativos masculinos Durex Real Feel y Durex Sin Látex, publica el diario El País de España.

Según el informe, los condones retirados fueron fabricados a principios del 2018 y, según la empresa distribuidora Reckitt Benckiser Healthcare, no cumplen las pruebas de durabilidad establecidas por el fabricante —deberían tener una vida útil de tres años—.

En Irlanda y Reino Unido también se retiraron varios lotes de estos condones. El fabricante detectó que no siguen los requisitos de presión de rotura al final de la vida útil del producto. Por lo tanto, según señala, podría haber un aumento en el número de roturas de preservativos durante su uso.



La empresa pidió a los clientes que si compraron alguno de los lotes afectados no los utilicen. Para saber qué preservativos no cumplen los estándares de calidad, hay que consultar el número de lote que se encuentra en la parte inferior de la caja de preservativos y en el envoltorio de los mismos. La Aemps hizo pública en su web una tabla con todos los lotes afectados.



"Si dispone de la caja original, puede dirigirse a cualquier farmacia para que se lo cambien por otro producto de Durex o se lo reembolsen. Si no dispone de la caja original o si tiene alguna duda, puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Durex", explica la Aemps en una nota de prensa. En el caso de que el preservativo se rompa, se recomienda consultar al médico lo antes posible durante las primeras 72 horas.



Durex envió una nota a los distribuidores, farmacias y comercios que disponen del producto afectado en España. En el escrito se incluyen las acciones a seguir para proceder a la retirada y devolución del producto.



No es la primera vez que la compañía pide examinar las cajas de condones. Hace dos meses la Aemps lanzó una alerta después de detectar, en el mercado de Serbia, unidades de preservativos Durex falsificadas.

