Israel prueba la vacuna a gran escala con resultados prometedores y cautela

Con más del 30% de su población inoculada en tan solo un mes y medio, Israel está funcionando como un laboratorio global de la vacuna: las primeras cifras demuestran su efectividad pero los expertos insisten en que aún falta información concluyente.

"Debemos esperar más tiempo para poder analizar más información", aclaró Nachman Ash, actual coordinador nacional para la pandemia en Israel, país líder mundial en porcentaje de población inoculada.



Solo 317 de 715 425 israelíes, un 0.04%, contrajo coronavirus pasada una semana de recibir la segunda dosis de la vacuna. Y de los 317, únicamente 16 debieron ser hospitalizados.



Estos son los primeros resultados difundidos por el Ministerio de Sanidad tras inocular a más de tres millones de personas con la primera dosis de la vacuna de Pfizer, y a casi dos millones también con la segunda.



Uno de los principales proveedores de servicios de salud del país, Maccabi, informó de que de unas 248 000 personas que recibieron la segunda dosis, tan solo 66 contrajeron el virus pasada una semana y ninguna evidenció síntomas severos ni debió ser hospitalizada.



Maccabi comparó estas cifras con un perfil demográfico similar que no había recibido la vacuna e identificó que quienes no habían sido inmunizados tenían 11 veces más de posibilidades de contraer coronavirus.



Según estos números, la efectividad de la vacuna se ubica por ahora en torno al 92%, aunque restan aún semanas para poder compararla con el 95% previsto por Pfizer, medido 28 días después de administrada la segunda dosis.



"Estos son números muy prometedores", señaló Arnon Shahar, encargado del área de Maccabi que se ocupa del coronavirus.



Shahar destacó la responsabilidad de Israel en proveer al mundo de cifras actualizadas sobre la efectividad de la vacuna, ya que "hay un interés muy importante por ver cómo resulta. "Si esperamos a ver qué pasa con la vacuna en Europa pasarán meses", explicó.



"Si terminamos la vacunación en un mes y medio y logramos la inmunidad colectiva creo que esto será un impulso importante para Europa y eso acelerará sus campañas de vacunación", agregó.



La difusión de estas cifras, de las que se han hecho eco autoridades en todo el mundo, también ha generado una reacción de cautela por parte de algunos especialistas, entre ellos Nadav Davidovitch, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Ben Gurión y asesor del Gobierno en la gestión de la pandemia.



"Creo que son números preliminares y debemos esperar a los definitivos, analizar bien la metodología y considerar múltiples factores", dijo, e insistió en que los resultados importantes serán los que se difundan en publicaciones científicas con revisión de pares.



Davidovitch pidió precaución en la difusión de informaciones, tras la polémica que generó en Israel la publicación de resultados de efectividad solo con una primera dosis, que posteriormente fue desmentido.



Porque "muchos países tienen escasez de vacunas" y esta información les resulta fundamental, explica, ya que "pequeños cambios en porcentajes de efectividad pueden hacer mucha diferencia".



Otros, como el excoordinador nacional para la pandemia, Roni Gamzu, o el presidente del centro médico Shaare Zedek de Jerusalén, Jonathan Halevy, creen que los resultados obtenidos hasta el momento son lo suficientemente sólidos no solo definir las políticas del Gobierno israelí sino también para compartirlos.



"La información es fiable y es de vital importancia para Israel y para el resto del mundo", mencionó Gamzu.



Todos los especialistas consultados, además de mostrarse entusiasmados con los resultados iniciales, coinciden en dos cosas: los efectos adversos de la vacuna de Pfizer son prácticamente insignificantes y la información disponible hasta el momento es insuficiente para comenzar a sacar conclusiones sobre el efecto que pueda tener en la transmisibilidad del virus.