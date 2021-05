Pese a restricciones, sigue indisciplina en los parques de Quito

Con los parques cerrados los fines de semana debido al toque de queda (disposición que se respeta en Quito), las personas han optado por hacer deporte de lunes a viernes.

A pesar del aumento en los contagios, de la saturación en el sistema de salud y de que en la capital este mes han muerto cerca de 71 personas al día con covid-19, la gente no respeta las normas de bioseguridad.



En el parque Inglés, aunque la mayoría de personas que se ejercitan entre semana se cuida y usa mascarilla, también hay quienes practican deportes grupales y comparten bebidas luego de ejercitarse.



Ariana Almeida sale a trotar todos los días a las 07:00 y asegura que en su camino encuentra envases de alimentos, cucharas y hasta mascarillas.La situación se replica en otros espacios verdes. Óscar Mina, entrenador de la Federación Ecuatoriana de Deportes Para Personas con Discapacidad, acude todos los días al parque La Carolina. Contó que la principal falta es irrespetar el distanciamiento.



Los parques están a cargo de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop). Tras el último estado de excepción, se estableció que estos espacios se mantendrán abiertos de 06:00 a 17:00 entre semana; se reforzaron los controles.



Isabel Morillo, directora de Administración de Parques de la Epmmop, comento que entre las infracciones más comunes están tres: no portar mascarilla, escupir en los espacios comunes y utilizar las canchas de deportes grupales que actualmente tienen restricción.



¿Qué está permitido? El uso de áreas para senderismo, ciclovías, pistas atléticas, canchas de tenis (previa reserva) y las áreas de contemplación.

Morillo explicó que está prohibido el uso de las áreas de gimnasia, crossfit, juegos infantiles, canchas de fútbol, básquet y vóley, por ser deportes de contacto que no permiten mantener el distanciamiento.



Por ejemplo, la Epmmop optó por retirar los aros de los tableros de básquet y los arcos de las de fútbol. “No podemos estar en el juego del gato y el ratón. Se retira a las personas, pero después regresan”, contó Morillo. También se colocaron cintas en las canchas.



El Cuerpo de Agentes Metropolitano es el encargado de realizar patrullajes en los parques. Durante el primer trimestre del año realizaron 28. Como parte de las labores, se sensibilizó a 22 429 personas sobre bioseguridad.



En los parques de la Administración Zonal Eugenio Espejo (Carolina, Bicentenario y Metropolitano Norte), entre el 1 de enero y el 13 de abril pasado, el Cuerpo de Agentes detectó a 385 personas que no acataban las medidas.



En Los Chillos, en el parque de La Armenia, en el mismo lapso se encontró a 54 personas infringiendo las disposiciones. En la zona Eloy Alfaro (sur), en el parque Lineal de Solanda hubo 17 infractores.



Al interior de los parques también actúa la Unidad Equina del Cuerpo de Agentes. Según la entidad, otro problema es el comercio informal.