Estas son las restricciones que se aplicarán hasta el 12 de septiembre con el estado de excepción

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional resolvió que los parámetros de la semaforización, aprobadas en agosto, estarán vigentes en septiembre mientras dure el estado de excepción. Es decir, hasta el 12 de septiembre del 2020.

Así lo decidió este organismo durante su reunión realizada el martes 1 de septiembre del 2020.



Esto significa que las medidas del semáforo rojo, amarillo y verde finalizarán el 12 de septiembre. Hasta este jueves, 3 de septiembre del 2020, hay 207 cantones en amarillo, dos en rojo y 12 en verde.



En esa reunión del COE nacional también se recordó que se dieron por terminadas las medidas especiales aplicadas en los cantones con el semáforo amarillo en 18 provincias del país. Sin embargo, se informó que seguirá vigente la prohibición de realizar reuniones sociales de todo tipo.



El COE nacional también levantó las restricciones de aforo del 30% que rigen actualmente en los restaurantes y centros comerciales de Quito, en donde ya se podrá incrementar al 50%, tal y como está autorizado en los demás cantones en amarillo.



“La presente disposición estará vigente mientras dure el estado de excepción y, una vez que fenezca, el COE nacional seguirá dirigiendo la emergencia en el marco de sus competencias y atribuciones, en coordinación con las instituciones del Ejecutivo y los Gobiernos Autónomos Descentralizados”, anotó el COE en su última resolución.



Otras de las resoluciones de este organismo fue la aprobación, bajo la figura de plan piloto, de la reapertura progresiva de los balnearios públicos municipales Termas de la Virgen, Termas del Salado y Termas de Santa Clara de Baños de Agua Santa (en Tungurahua).



El COE también aprobó el protocolo para el retorno seguro a la competencia de tenis, que fue presentado por la Federación Ecuatoriana de Tenis.



Asimismo condenó los actos de violencia que se presentaron durante un operativo en el Centro Histórico de Quito, el pasado 29 de agosto, en el que resultaron heridos uniformados de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y otros funcionarios públicos.





Las restricciones para septiembre



• Se mantienen cerradas las fronteras internacionales terrestres.



• Siguen suspendidas las clases presenciales de los diferentes niveles educativos.



•Está prohibida la apertura y funcionamiento de bares, discotecas, karaokes, centros de tolerancia, billares, centros de diversión infantil, y toda actividad que no garantice el distanciamiento social.



• Se mantienen restringidas las actividades físicas en los lugares cerrados, a excepción de pilotos aprobados por los COE de los cantones que se encuentran en verde. En lugares abiertos se mantienen autorizadas actividades individuales, conforme a los lineamientos emitidos por el COE Nacional.



• Los espectáculos públicos en espacios abiertos y cerrados, así como las aglomeraciones, están prohibidos.





En semáforo rojo





• El horario de toque de queda es de 18:00 a 05:00.



• Los vehículos particulares circulan dos días a la semana de lunes a viernes, se incluyen motos; no circulan los sábados y domingos.



• Taxis, transporte mixto y carga liviana, par e impar, de lunes a sábado; domingo circulan todos sin restricción de placa.



•El transporte urbano podrá circular conforme las restricciones establecidas por los GAD municipales, cumpliendo el aforo y normas de bioseguridad.



• En atención médica se autorizan las consultas externas de todas las especialidades, además, de las cirugías programadas y los programas de protección sanitaria y social a grupos vulnerables.



• El transporte interprovincial no puede circular.



• La actividad comercial se reanuda con el 30% del aforo permitido en cada establecimiento.



• Las reuniones sociales, públicas o privadas se mantienen prohibidas.





En semáforo amarillo





•El horario de toque de queda es de 23:00 a 05:00.



• Los vehículos particulares circulan según el último dígito de la placa: impares circulan los lunes, miércoles y viernes; y los pares, los martes, jueves y sábado.



• Los taxis convencionales y ejecutivos, transporte mixto y carga liviana podrán circular todos los días sin restricción del número de su placa.



• El transporte urbano funcionará con el 50% de su aforo.



•El transporte intraprovincial está autorizado con el 50% del aforo, entre cantones con el mismo color: amarillo y/o verde.



• El transporte interprovincial operará con el 50% del aforo, únicamente entre cantones de provincias con el mismo color amarillo o verde.



• En los centros comerciales y restaurantes se permite la atención al público con el 50% del aforo permitido.



• Se reanudan actividades laborales presenciales en los sectores públicos y privados al 50%, excepto para Quito. Se mantienen las actividades laborales presenciales máximo al 25%, en el sector público.



• Se autorizan los velatorios con un máximo de 25 personas.



• Se autoriza el desarrollo de reuniones familiares o ejecutivas con un máximo de 25 personas, asegurando el distanciamiento social de 2 metros entre personas, el no uso de sistemas de ventilación y el cumplimiento estricto del control de medidas de bioprotección.



• Se autoriza la apertura de cines y teatros con el 30% de su aforo.



•Se autoriza el inicio de actividades en sitios arqueológicos, zoológicos, museos, parques nacionales (excepto el Parque Nacional Yasuní), con el ingreso del 30% de visitantes.



• Se autoriza la reanudación de actividades de entrenamiento formativo en piscinas en espacios cerrados, se deben respetar los protocolos de bioseguridad y los lineamientos emitidos desde el COE nacional.





En semáforo verde





• Se elimina el toque de queda.



• El 70% de los vehículos particulares circulan de lunes a domingo, conforme al último número de la placa.



• Los taxis convencionales y ejecutivos, así como el transporte de carga liviana y mixta, circulan todos los días.



• El transporte urbano funciona con el 50% de su aforo.



• El transporte intraprovincial está autorizado entre cantones con el mismo color.



• El transporte interprovincial será únicamente entre cantones en amarillo o verde, que han acordado la prestación del servicio a través de sus terminales terrestres.



• En los restaurantes y centros comerciales se permite la atención al público, con el 50% del aforo.



• Se autoriza la realización de velatorios con la presencia de 25 personas máximo.



• Se autoriza el desarrollo de reuniones familiares o ejecutivas con un máximo de 25 personas y en espacios que garanticen el distanciamiento social, de 2 metros entre personas.



Plan piloto: Los gimnasios podrán reanudar sus actividades, previamente aprobado por el COE cantonal, con base a los protocolos aprobados por el COE nacional.