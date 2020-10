Quito no flexibilizará más el Hoy Circula; Cámara de Comercio analiza acción de protección

LEA TAMBIÉN

El Municipio de Quito no prevé otro cambio para el Hoy Circula. La Resolución 065 en la que se eliminó la rotación mes a mes para la circulación de los vehículos con placas pares e impares será la única modificación. No se acogió la propuesta de la Cámara de Comercio de Quito.

Guillermo Abad, secretario de Movilidad se pronunció hoy, jueves 1 de octubre del 2020. Dijo que la modificación se dio por pedido de autoridades nacionales y Gobiernos Autónomos Descentralizados aledaños a Quito. El objetivo, señaló, es “evitar confusiones con los cantones vecinos y el resto de provincias”.



El Secretario de Movilidad consideró que con la medida tal cual está vigente desde el lunes pasado, “no se afectaría al desarrollo productivo de la ciudad”. Añadió que los vehículos de transporte de carga pesada, media, liviana y mixta, por ejemplo, están exentos.



Otra razón para no modificar el Hoy Circula, según Abad, fue que los salvoconductos emitidos por el Gobierno Central están vigentes hasta el 31 de octubre próximo. Los mismos ya se pueden actualizar para garantizar la movilidad de las diferentes actividades económicas.



El miércoles 23 de septiembre pasado, el alcalde de Quito Jorge Yunda y Patricio Alarcón, presidente de la CCQ, mantuvieron una reunión. La Cámara planteó que la capital regrese al Hoy No Circula con el que se limitaba la movilidad de los vehículos una vez a la semana con base en el último dígito de la placa.



Uno de los ofrecimientos tras esa reunión fue la de analizar una flexibilización de la actual medida y emitir un pronunciamiento en siete días. Ese plazo se cumplió y, en el camino, el Cabildo decidió no aceptar el planteamiento de la CCQ.



Alarcón dijo que es “lamentable que el Alcalde le haga perder el tiempo al sector empresarial”. Apuntó que fueron convocados para intercambiar ideas, pero, al final no se tomó en cuenta ninguna de sus propuestas.



El principal de la CCQ insistió en que Quito no tiene un problema de movilidad sino en la productividad. “Alrededor del 40% de la población que generalmente circula no lo hace porque no hay clases y otro sector de la ciudadanía trabaja desde sus hogares”.



Abad señaló que la medida toma en cuenta la necesidad de que el tiempo de exposición en el transporte público sea el menor posible. Esto se complicaría con la movilidad de vehículos particulares que circulan sin ninguna finalidad productiva.



Para Alarcón, la decisión significa que más gente use el transporte público y esto aumenta el riesgo de contagio.



En la sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano realizada hoy, Yunda dijo que el 70% de los quiteños se moviliza en transporte público. Además, el burgomaestre argumentó que el tiempo promedio de traslado en bus se redujo de 50 minutos a nueve.



“La prioridad en la pandemia es atender a la gran mayoría de la población. Fomentar, desde luego una movilidad sostenible. Primero el peatón. Caminar hoy se hace indispensable para el sistema inmunológico y prepararse para un posible contagio”.



La autoridad municipal también manifestó que la polución que generan más de 700 000 vehículos en Quito también es un factor de riesgo en casos de contagio.

Yunda señaló que se continuará con el monitoreo de la situación de la emergencia sanitaria en Quito para tomar nuevas decisiones, con base en las sugerencias del Comité Científico.



Respecto a los salvoconductos, Abad mencionó que, desde el 14 de septiembre pasado, cuando el Municipio asumió la facultad de emitirlos, se han tramitados 10 000 documentos. La mayoría tiene que ver con citas médicas y con actualizaciones de los que fueron emitidos por el Gobierno Nacional.



Actualmente, la CCQ analiza con su equipo jurídico la posibilidad de presentar una acción de protección en contra de la medida restrictiva a la movilidad. Alarcón dijo que seguirán manifestándose en contra de la decisión adoptada por el Cabildo.