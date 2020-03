Así será la restricción de movilidad durante el estado de excepción en Ecuador por el covid-19

LEA TAMBIÉN

El presidente Lenín Moreno anunció la restricción de movilidad, durante el estado de excepción, declarado este lunes 16 de marzo del 2020 en Ecuador, como medida para evitar la propagación del covid-19.

Desde la medianoche del martes 17 de marzo del 2020 se suspenden por 14 días los vuelos nacionales y el transporte interprovincial terrestre.



La circulación de automóviles particulares, a excepción de los que cumplen los servicios de las empresas y establecimientos autorizados a seguir funcionando, regirá desde el miércoles 18 de marzo del 2020. Los lunes, miércoles, viernes y domingos no circularán los autos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8; y los martes, jueves y sábado no circularán los automotores que terminen en placas 1, 3, 5, 7, 9.



La noche de este lunes 16 de marzo se cerraron los ingresos de vuelos internacionales tras la decisión de cerrar el espacio aéreo. Además rige la restricción de accesos de visitantes a las Islas Galápagos.



La ministra María Paula Romo precisó que las restricciones de circulación para todas las actividades no esenciales empiezan el martes 17 de marzo, precisamente para que cada sector se organice y las disposiciones sean claras.