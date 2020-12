61 residentes de un asilo dan positivo a covid-19; contagio masivo coincide con visita de Papá Noel a la residencia

En Bélgica, los contagios de covid-19 empiezan a repuntar tras semanas de descenso. Pero un caso de las autoridades sanitarias ha llamado la atención.

Se trata del contagio en una residencia de ancianos en el país europeo. De los 150 los residentes en el hogar Hemelrijck, en la ciudad flamenca de Mol, 61 han contraído covid-19, a los que se suman 14 personas del personal que trabaja ahí.



El diario El País informó este 15 de diciembre del 2020 que el contagio se produjo después de una visita de San Nicolás (Papá Noel en América), personaje navideño en Europa, a principios de mes.



El medio español, que recoge información del diario La Libre, San Nicolás estaba representado por el hijo de uno de los residentes y no presentaba síntomas en el momento de la visita, pero dio positivo más tarde y días después, decenas de personas del lugar comenzaron a dar positivo a la enfermedad.



En un comunicado, el Ayuntamiento de Mol dijo que uno de los residentes murió en cuidados paliativos antes de contagiarse y acusó a la dirección de la institución de organizar la fiesta de manera "totalmente irresponsable", aunque no determinó si el brote derivó de la visita del personaje navideño.



El sitio señala que todas las actividades de San Nicolás, una tradición que se celebra en los primeros días de diciembre, estaban prohibidas en la localidad.



El burgomaestre de la ciudad, Wim Caeyers, señaló que los responsables de la institución no les remitieron información precisa sobre la celebración. "De ser así, habríamos dado una opinión negativa", dijo.



De su parte, la dirección de la residencia se defendió y aclaró que el santo no visitó ninguna habitación en particular, y que permaneció en una zona común, manteniendo la distancia y sin quitarse la mascarilla. Sin embargo, una fotografía difundida en redes sociales y recogida por el diario Het Laatste Nieuws muestra a varios residentes sin tapaboca.



Los responsables de la institución también dijeron que San Nicolás tampoco entregó regalos pero quienes sí los dieron fueron los Père Fouettard o vader geselaar, un personaje siniestro que acompaña al santo. La institución mencionó que estos ayudantes eran personal de la propia residencia que estaban disfrazados.



La salud de los residentes, dijo el Ayuntamiento en el mismo comunicado, seguirá vigilada de cerca. "A las personas que han dado negativo se les harán las pruebas todas las semanas", apuntó el Alcalde, según el diario Le Soir. La mayoría presenta síntomas moderados y otros no tienen y solo uno necesita de oxígeno.



Caeyers manifestó que la residencia organizó el evento "con su mejor intención y trató de respetar las medidas, pero también necesitan saber lo difícil que es con ese grupo objetivo de personas mayores, que además no han recibido visitas durante semanas o que tienen demencia leve".



"Hubiera sido mejor que el santo pasease fuera del edificio o pedirle a un miembro del personal que lo interpretara", concluyó el burgomaestre.



En Bélgica los contagios de coronavirus han tenido un repunte tras semanas de descenso. El ministro belga de Sanidad, Frank Vandenbroucke, declaró este 15 de diciembre que no se descarta endurecer las restricciones ante las festividades de Navidad después de que países fronterizos como Alemania y Países Bajos hayan anunciado que cerrarán colegios y comercios para frenar el avance de la enfermedad.