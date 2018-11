Republicana reconoce derrota en una apretada carrera por el Senado en Arizona

LEA TAMBIÉN

La republicana Martha McSally reconoció el 12 de noviembre del 2018 su derrota en una apretada carrera por una banca en el Senado de Estados Unidos por Arizona, lo que da a los demócratas una victoria importante en un estado que no elegía un senador de ese partido en tres décadas.

“Acabo de llamar a Kyrsten Sinema y la felicité por convertirse en la primera mujer senadora de Arizona, tras una dura batalla”, dijo McSally en un video publicado en Twitter.



La victoria de Sinema dará a los demócratas un voto importante en el Senado, que sin embargo seguirá estando controlado por los republicanos tras las elecciones de medio mandato.



McSally apoyó durante la campaña la línea dura del presidente Donald Trump de reforzar la fronteras en su lucha contra la inmigración en Arizona, estado fronterizo con México.



Sinema, que reemplazará al saliente Jeff Flake, un conservador republicano crítico de Trump, ha extendido su ventaja en los últimos cuatro días tras la elección del 6 de noviembre. El domingo por la noche, llevaba una ventaja de 38.197 votos, o 1,72 puntos porcentuales.



Trump se metió en la pelea de Arizona después de la elección, y se quejó porque las autoridades tardaron días en contar las boletas y utilizaron un procedimiento que permitía a los votantes confirmar sus firmas en los casos en que existían discrepancias.



“Primicia. En Arizona, LAS FIRMAS NO COINCIDEN. Corrupción electoral”, dijo Trump en Twitter, sin citar pruebas de irregularidades.



“¿Convocatoria para una nueva elección? ¡Debemos proteger a nuestra democracia!”, dijo.



Sinema, quien a los 42 años estará entre los más jóvenes del Senado, dijo que se dirigirá a sus partidarios la noche del lunes en Phoenix.



“Mientras he servido en Arizona, he trabajado para ayudar a otros a ver nuestra humanidad común y encontrar puntos en común”, escribió la senadora electa en Facebook.

“Ese es el mismo enfoque que adoptaré para representar a nuestro gran estado en el Senado, donde seré una voz independiente para todos los arizonenses”.



La derrotada McSally es conocida por haber sido la primera mujer piloto de caza de Estados Unidos en volar en combate.



Su carrera fue una de las tres batallas del Senado que permanecían indefinidas. En Florida, las autoridades están llevando a cabo un recuento de los votos para el Senado y la gobernación. Y en Mississippi, la puja por el Senado se dirige a una segunda vuelta, que se espera sea ganada por la republicana Cindy Hyde-Smith.