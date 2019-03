Reportan desaparición de avioneta con agentes de seguridad a bordo en Perú

LEA TAMBIÉN

Una avioneta que llevaba a bordo a tres trabajadores de una empresa de seguridad que transportaban dinero en efectivo, fue reportada como desaparecida en la región amazónica de Loreto, en el nororiente de Perú.

Según informó este domingo 24 de marzo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se trata de una aeronave de la empresa Alas de Oriente que realizaba un vuelo chárter, y que partió de la ciudad amazónica de Iquitos con destino al pueblo de San Roque, situado en la región Loreto, pero que no llegó a su destino y perdió comunicación.



La empresa del servicio aéreo detalló que por el momento no existen reportes de accidentes aéreos y que desde el sábado 23 de marzo ha destinado otra avioneta para sobrevolar diversas zonas cercanas al destino, a fin de dar con la ubicación de la avioneta, aunque señaló que hasta el momento no ha tenido éxito.



Los integrantes de la tripulación fueron identificados como Jeffrey Pinedo, piloto de la avioneta; y los trabajadores Gelver Ríos, Deybi Cabral y Carlos Arimuya, de la empresa de seguridad española Prosegur.



El MTC indicó, en un comunicado, que hasta el momento no han tenido comunicación con la avioneta, por lo que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ha activado los protocolos que correspondientes para este tipo de casos.



Asimismo, señaló que ha comunicado preventivamente a la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación y al Servicio de Búsqueda y Rescate de la Fuerza Aérea del Perú para la búsqueda de la aeronave y que seguirá informando sobre los avances.



La aeronave reportada como desaparecida tiene como matrícula OB 1145, y es una Cessna 206, modelo fabricado por una empresa estadounidense.



Este modelo suele ser utilizado como avión utilitario deportivo, como transportador de carga, como crucero de largo alcance y como vehículo policial.