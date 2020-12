La remuneración en 21 actividades, donde se gana más de USD 400, se mantendrá sin incremento en el 2021

Cualquier ajuste al salario básico tiene efecto sobre las remuneraciones de otros trabajadores que ganan más allá de ese valor. Por tanto, al mantenerse en USD 400 el salario básico del 2021, las remuneraciones de 21 actividades económicas, donde los trabajadores ganan más de USD 400, también se mantendrán sin cambios para el 2021.

Entre esas 21 comisiones se encuentran las actividades de agricultura, pesca, minas, productos industriales, textiles, vehículos, electricidad, construcción, venta de productos, turismo, servicios financieros, transporte, etc. Cada una tiene distintas ocupaciones y cargos, con remuneraciones mínimas de acuerdo con el puesto de trabajo que ocupa cada empleado. Por ejemplo, en el cargo de maestro mayor en ejecución de obras civiles de la construcción mantendrá el salario de USD 463,52 que rige para este año.



Así mismo, un vendedor sénior o ejecutivo de ventas al por mayor y menor seguirá percibiendo USD 412,39 el siguiente año. Sin embargo, estos empleados no recibirán ninguna compensación del Gobierno. Quienes sí lo harán son aquellos que ganan el básico. Ellos recibirán un solo pago de USD 60 entre enero y marzo del 2021. La ayuda se transferirá a sus cuentas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El Fisco también entregará un bono de USD 100 por una única vez a quien haya percibido el básico, perdido su empleo en la pandemia y aún no lo haya recuperado.



La trasferencia se dará hasta marzo del 2021. Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, dijo que la decisión de no subir el salario básico va de la mano con la situación económica que atraviesa el país. Este año la productividad no aumentó y se espera que la inflación se mantenga en 0% en el 2021. Mientras el SBU subió 67% en los últimos 10 años, se estima que la productividad laboral disminuyó en 1%.



El Gobierno, ahora, debe enfocarse en aumentar la productividad y competitividad para que más personas pueden acceder a un empleo de calidad, comentó. El apoyo a los trabajadores es necesario, sobre todo, para proteger a los más vulnerables. Sin embargo, deben considerarse cuáles serán las fuentes de financiamiento de este nuevo bono. La compensación no debe implicar nuevos impuestos que afecten a los sectores productivos.



Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, consideró que la decisión de no subir el salario representará un beneficio para los sectores económicos, ya que el 2020 fue de pérdidas para todas las ramas productivas.



El trabajo de las autoridades se debe enfocar en generar un ambiente favorable para la contratación y facilitar el acceso a financiamiento blando, comentó. Los gremios de los trabajadores rechazaron la decisión y han advertido que presentarán demandas de inconstitucionalidad, pues no se cumple el derecho a la progresividad en la remuneración.