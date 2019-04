En el 2018 se alcanzó récord de envío de remesas desde Ecuador

LEA TAMBIÉN

Las remesas enviadas desde Ecuador en el 2018 sumaron USD 452,7 millones, un 27% más que en el 2017. Se trata, además, del monto más alto en la última década.

Los principales destinos fueron Colombia, Perú, China, Chile y Argentina, según el Banco Central.



El año pasado, Colombia se consolidó como el principal mercado receptor de las divisas. Solo este país aglutinó las tres cuartas partes de los dineros enviados. Además, fue el destino que más creció en monto recibido.



Este escenario generó también que Ecuador se consolidara como el cuarto país emisor de remesas que llegan a territorio colombiano.



Según datos del Banco República de Colombia, en el 2018 esa nación recibió desde Ecuador USD 274 millones, superado únicamente por Chile, España y EE.UU. Hace una década ocupó el décimo puesto, por debajo de otras naciones, como Reino Unido, Italia, Francia, Canadá o Alemania.



Para el experto económico Fidel Márquez, hay tres factores principales que explican este incremento.



El primero se relaciona con la migración histórica de ciudadanos colombianos a Ecuador, principalmente producto del conflicto en el país vecino.

El segundo son los envíos de dividendos producto de las inversiones de ciudadanos de esa nacionalidad en territorio ecuatoriano. Y, recientemente, la incidencia de migrantes venezolanos que usan a la zona de Cúcuta para reenviar las divisas a sus familiares.



“Muchos venezolanos están usando a Colombia para enviar dinero a familiares que cruzan la frontera, retiran el dinero y vuelven a Venezuela con compras. Otros envían el dinero hacia esa localidad para que sus familiares sigan el periplo hacia Ecuador”.



Uno de esos casos ocurrió en Guayaquil. Carlos Rafael, un joven de 24 años, originario del estado venezolano de Lara, envió el jueves pasado USD 100 a Cúcuta para que una de sus hermanas recibiera el dinero, compre un pasaje de bus y llegue a la urbe porteña.



“Si envías dinero directamente a Venezuela te dan bolívares al cambio oficial, a una tasa mucho más baja que en el mercado negro”, relata.

No obstante, los venezolanos también utilizan remesadoras informales para enviar divisas a su país, al tipo de cambio del mercado paralelo.



Los colombianos residentes en Ecuador, sin embargo, son los que más dinero envían a su país, confirmaron agencias remesadoras.



Carlos Poblete emigró hace nueve años al país por motivos laborales, al ser transferido por una empresa de seguros. Entre una y tres veces al mes envía dinero a sus padres para gastos domésticos, mantenimiento de un vehículo y gastos de una mascota. Suele mandar entre USD 150 y 300.



Poblete remite el dinero a través del Banco DelBank hacia una cuenta de ahorro que mantiene en Colombia. De esta manera le pagan al tipo de cambio del día del Banco Central de Colombia. Dice que le resulta mejor que hacerlo a través de un proveedor de transferencia de remesas.



En la avenida Amazonas, de Quito, funcionan varias remesadoras. Dos de ellas coinciden en que el principal mercado es Colombia.



En Mega Cambio, que ofrece el servicio a través de una de las franquicias de Western Union, el 60% de los envíos es hacia ese destino, indicó Édgar Jácome, gerente de la agencia. El resto se divide entre EE.UU., Europa y algunos países de América Latina, como Perú, Chile y Argentina.



Precisó que no solo los colombianos envían remesas hacia su país, sino algunos ecuatorianos con pequeños negocios y que compran materias primas en el país vecino. Los valores de transferencias de estos ciudadanos suelen estar entre USD 2 000 y 3 000.



Mega Cambio registró el 2018 cerca de USD 3,4 millones en envíos, un 11,2% más en relación con el 2017. No obstante, Jácome aclaró que el monto sigue siendo bajo frente a lo que se enviaba en 2015 y 2016.

El gerente atribuye este desem­peño principalmente a la llegada de otras franquicias –también de Western Union– a la misma zona, en los últimos dos años. “Es una competencia que divide al mercado”.



En otra oficina de remesas ubicada en la misma avenida, las transferencias se duplicaron el 2018. Javier Muepaz, franquiciado de Western Union, atribuye este resultado a la depreciación del peso colombiano frente al dólar y al lanzamiento de una aplicación de envío digital, por la que ofrecen mejores costos y tasas.



El 70% de los envíos de la agencia es hacia Colombia. Otros países receptores son EE.UU., España y Perú.



Para el experto económico de la Universidad Javeriana de Colombia, Jorge Restrepo, Ecuador constituye hoy un emisor importante de dinero, que ayuda a una mejor distribución de riqueza en su país. “Va a financiar directamente el consumo de los hogares”.



Él cree que el crecimiento de remesas obedece a la fuerte corriente migratoria colombiana. “Durante el agravamiento de la violencia, Venezuela y Ecuador recibieron una gran cantidad de colombianos. Con la crisis, producto del colapso venezolano, muchos continuaron migrando a Ecuador”.



Sobre el aumento de los giros enviados al exterior, Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, recordó que en el 2018 Ecuador recibió USD

3 030 millones; es decir, mucho más de lo que se envió a otros países, por lo que considera que no tiene un alto impacto en la economía.