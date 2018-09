Relaciones Cuba-EE.UU. están en retroceso, dice presidente Díaz-Canel

LEA TAMBIÉN

Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos están en retroceso tras la llegada de Donald Trump al poder, dijo el domingo 16 de septiembre del 2018 el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel en una entrevista en la cadena Telesur.

“Las relaciones hoy están en retroceso. Mantenemos canales de diálogo todavía y nuestra posición es que no negamos en ningún momento las posibilidades de diálogo, pero tiene que ser entre iguales, en donde se nos respete y no se condicione nuestra soberanía”, dijo el gobernante.



Díaz-Canel asumió el mando el 19 de abril en reemplazo de Raúl Castro, poniendo fin a una era de gobierno a cargo de líderes históricos de la revolución de 1959.



Se trata de la primera entrevista que concede desde que asumió el poder y a pocas semanas de que la Asamblea General de la ONU someta nuevamente a votación una moción contra el bloqueo que Estados Unidos aplica a la isla desde 1962.



“El principal obstáculo para el desarrollo del país es el bloqueo impuesto por los Estados Unidos. Es una práctica brutal, es un hecho de lesa humanidad contra un pueblo. Es un pueblo condenado a morir de hambre. Impone normas en la relación del mundo hacia Cuba que son extraterritoriales”, aseguró el gobernante cubano.



Cuba y Estados Unidos, enemigos durante la Guerra Fría, tuvieron un histórico acercamiento entre 2014 y 2016, durante la gestión de Barack Obama y Raúl Castro, donde se restituyeron relaciones diplomáticas y se reabrieron embajadas. Pero este buen momento llegó a su fin con la llegada de Donald Trump al poder, quien recrudeció el bloqueo contra la isla socialista.



“Si se mantiene esta aberrante actitud del gobierno de Estados Unidos no hay diálogo, porque además el diálogo hay que verlo desde ambas partes (...) Habría que preguntarle al presidente de Estados Unidos si quiere dialogar con Cuba, y no puede ser desde una posición prepotente”, comentó.



Washington aseguró que una veintena de sus diplomáticos y sus familias en La Habana fueron víctimas de “ataques acústicos” a fines de 2016 que generaron problemas en su salud, una acusación que Cuba rechaza y sostiene que no existen evidencias de ello.



Recientemente, versiones periodísticas desde Estados Unidos deslizaron que Rusia podría haber estado implicada en los hechos. “Eso es imposible, Tenemos mucha ética para pedir a alguien que ataque a otro”, comentó Díaz-Canel. “Nosotros no hemos atacado a nadie”, agregó.



En otro momento de la entrevista, el gobernante cubano se mostró a favor de incluir en la nueva Constitución, que se encuentra en debate en el país, la posibilidad de que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en la isla.

El proyecto de nueva carta magna, que reemplazará a la de 1976, será debatido por los ciudadanos hasta el 15 de noviembre, y luego será sometido a referéndum el 24 de febrero de 2019.