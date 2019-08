Regularización migratoria aplica a quienes llegaron hasta el 26 de julio

LEA TAMBIÉN

El Puente Internacional de Rumichaca, que establece los límites entre Ecuador y Colombia, es el escenario de una carrera contra el tiempo. En ese punto se concentran miles de ciudadanos venezolanos que buscan ingresar en el territorio ecuatoriano, antes de que empiece a regir el requerimiento de una visa humanitaria.

Este documento empezará a solicitarse a partir de las 00:00 del lunes 26 de agosto. Las personas que no dispongan de ese visado no podrán pasar a Ecuador. Esta medida produjo un incremento del flujo migratorio en la frontera norte. Son ciudadanos venezolanos que desean pasar al país sin visa. Aspiran a la regularización migratoria que se iniciará desde octubre y que consiste en una visa que durará dos años y se podrá renovar.



Sin embargo, los venezolanos que ingresaron a Ecuador entre el 27 de julio y que arriben hasta el 25 de agosto no podrán acogerse al proceso de regularización. Así lo confirmó este 22 de agosto del 2019 el canciller subrogante, Andrés Terán.



El funcionario recordó que así lo estableció el Decreto Ejecutivo 826, que entró en vigencia el 26 de julio pasado. Según el documento, solo podrán acogerse a la regularización los ciudadanos venezolanos que hayan llegado a Ecuador hasta antes del 26 de julio y que no hayan infringido las leyes ecuatorianas.

Según la Gobernación del Carchi, hasta finales de julio se contabilizó el ingreso de entre 700 y 1 500 venezolanos al día. Pero desde el 1 de agosto, la cifra ha ido en ascenso, bordeando ya los 4 000 ciudadanos venezolanos al día, en promedio. Entre el 27 de julio y el 20 de agosto, 54 835 ciudadanos de ese país registraron su entrada por Rumichaca.



Familias completas, personas que se conocieron en el viaje, parientes que esperan a sus seres queridos. Todos deben aguardar, visiblemente cansados, hasta nueve horas, para registrar su salida de Colombia y pasar a Ecuador. Hay 18 ventanillas para tramitar el acceso de venezolanos.



En el primer filtro, personal del Ministerio de Salud verifica el carné de vacunación de menores de edad, para evitar brotes de enfermedades contagiosas. También aplican dosis gratuitas y se da atención médica de primer nivel.

Después, deben presentar su pasaporte o Carta Andina para registrar su ingreso a Ecuador. La mayoría de venezolanos cree que podrá acogerse a la regularización, que se iniciará en octubre próximo; muchos no sabían que solo los que ingresaron hasta el 26 de julio serán parte de esta amnistía, que incluye un censo en línea y la emisión de una visa humanitaria de corta estancia.



Rebeca Navarro, de 34 años, es oriunda de Cojedes. Ella decidió buscar mejores días en Ecuador, junto a su hermana, su tía, un sobrino y otros dos parientes. Ellos esperaron nueve horas para completar el registro migratorio en Colombia, primero, y luego en las oficinas ecuatorianas.

Migrantes venezolanos llegan a Rumichaca Los venezolanos buscan ingresar a territorio ecuatoriano, antes de que empiece a regir el requerimiento de visa humanitaria desde las 00:00 del lunes, 26 de agosto de 2019. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO Desde el 26 de julio del 2019, diariamente ingresan 4 000 ciudadanos venezolanos al Ecuador, según cifras de la Gobernación del Carchi. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO Entre 8 y 9 horas demoran los migrantes venezolanos para registrar su salida en los controles de Colombia e intentar ingresar a Ecuador. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO Los ciudadanos de Venezuela aceleran su llegada a Ecuador, antes de que entre en vigencia el pedido de una visa para ingresar en el país andino. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO Los ciudadanos venezolanos viajan a pie en Carchi, o en los transportes que se ofrecen a acercarlos a sus lugares de destino en el Ecuador. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO ver en pantalla completa

Navarro se enteró del requerimiento de visa gracias a su hermano, Asaed, de 29 años, quien reside en Machachi desde hace tres meses. “Él nos indicó de las nuevas medidas y por eso tratamos de venirnos lo más pronto posible”, aseguró. Asaed decidió viajar a Rumichaca para recibir a sus allegados, pues ya conoce la ruta hasta la capital. “Allá ganaba 27 000 soberanos. Aproximadamente USD 2”, contó.



Una vez que completaron su trámite de registro, la familia Navarro emprendió una caminata por la Panamericana, con la esperanza de que alguien los acercara hasta Quito.



En ese trayecto a pie se les sumó Eglé Zambrano, natural de Maracay. Ella viajó junto a su hija, Angie, de 16 años, quien requiere una intervención quirúrgica, pues padece de amígdalas hipertróficas. La menor de edad caminaba por la vía usando una mascarilla celeste. Eglé planea radicarse en Guayaquil, donde vive una amiga cercana. “Ella me advirtió de la entrada en vigencia de la visa y por eso dejamos todo para venir cuanto antes”.



A la altura de San Gabriel, una ciudad aledaña a Tulcán, el chofer de un camión se detuvo y les abrió la puerta trasera del vehículo. Rebeca, Asaed y Eglé miraron al cielo y agradecieron el gesto. Después de recorrer cientos de kilómetros de Venezuela a Colombia, se fueron creyendo en que su regularización en Ecuador estaba más cerca. Pero no será así.



La Cancillería informó que hasta el mediodía de ayer se contabilizaron 63 solicitudes de visa humanitaria en el consulado de Ecuador en Caracas y uno más en la sede diplomática de Lima. Este trámite también se puede realizar en la delegación de Bogotá.



La aglomeración de extranjeros en el Puente de Rumichaca podría generar que algunos ciudadanos cruzaran a Ecuador por pasos irregulares. Para evitarlo, el gobernador de la provincia, Edin Moreno, ratificó que la Policía Nacional intensificará el control en los 26 pasos no autorizados que han identificado las autoridades.



Si algún extranjero es detectado en esos caminos clandestinos, los uniformados lo encaminarán hacia el Puente Internacional de Rumichaca. En caso de hallarse irregularidades en el paso de personas en situación de vulnerabilidad, niños, tráfico de personas o sin documentación alguna, los migrantes serán puestos a órdenes de las autoridades.