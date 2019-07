El Gobierno ofrece enviar las reformas en agosto de 2019

LEA TAMBIÉN

A fines de agosto de 2019, las reformas laborales y tributarias llegarán a la Asamblea Nacional para su análisis. Los empresarios y trabajadores no conocen aún los textos.

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, anunció el pasado martes 23 de julio de 2019 que enviará el paquete de ajustes normativos una vez que el Legislativo regrese de su período de vacancia, previsto del 12 al 23 de agosto.



Aún no se conoce si el Gobierno presentará un proyecto de ley individual por cada materia o si será en un solo texto.



Las autoridades evitaron ayer dar más detalles de las iniciativas y tampoco precisaron si la iniciativa tendrá el carácter de urgente en materia económica, con lo cual la Asamblea está obligada a resolver el tema en 30 días.



Martínez se limitó a señalar que la reforma tributaria “mantiene su objetivo de recaudación, pero los instrumentos son de facilitación y mayor apertura al emprendimiento”. El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, descartó el 16 de julio pasado subir el IVA y más bien dijo que se analiza bajar este tributo para servicios de pago digital.



En el tema laboral, Martínez dijo que “se demanda de ajustes que permitan ver hacia el futuro” y que brinden facilidad en la contratación. Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, expresó que se requiere “reactivar el aparato económico productivo”.



Empresarios y trabajadores no han recibido más detalles de las reformas. Hasta ahora, los gremios de ambos sectores solo conocen el acuerdo alcanzado en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS) el pasado 15 de mayo para proponer tres ajustes normativos. Estos consisten en eliminar el recargo del 35% en los contratos eventuales, crear un contrato para nuevos emprendimientos e inversiones, y cambiar la distribución de la jornada de 40 horas semanales.



Pero el Consejo no se ha vuelto a reunir, aseguraron Rodrigo Gómez de la Torre e Iván Peñaranda, quienes son vocales de los empleadores y trabajadores, respectivamente. Gómez de la Torre reclamó que no se avanza hacia acciones concretas. Madero explicó que en los próximos días el Consejo se volverá a reunir.



El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) rechazó los acuerdos alcanzados en el CNTS y envió sus propuestas al Gobierno, entre ellas, fortalecer la organización sindical, bajar los costos de crédito para las empresas, entre otras.



Los empresarios esperan que se retomen las discusiones en el CNTS para hallar consenso sobre una reforma a la jubilación patronal. La propuesta es cambiar el actual mecanismo por un fondo acumulativo, señaló Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca.



Otra ventana para llegar a consensos sobre la reforma laboral era el Diálogo Nacional. El tema laboral, que es parte de la mesa de competitividad, se reunió apenas dos veces. El Gobierno anunció que se lograron alianzas con empresas para generar empleo para jóvenes, pero no se precisaron los acuerdos alcanzados de cara a la reforma laboral.