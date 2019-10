Este viernes 18 de octubre se presenta la reforma tributaria; el Fisco recaudará USD 450 millones al año

LEA TAMBIÉN

Con la reforma tributaria el Gobierno calcula obtener ingresos anuales por USD 450 millones, informó Richard Martínez, ministro de Finanzas. Confirmó que este 18 de octubre de 2019 se entregará la propuesta a la Asamblea Nacional.

En una entrevista en televisiva, Martínez reiteró que la reforma no contempla un incremento del impuesto al valor agregado (IVA). Además, se elimina el anticipo del impuesto a la renta y la doble tributación del sector bananero, también se suprime la obligatoriedad de retención de impuestos a más de 100 000 mipymes, y se establece un nuevo mecanismo de drawback para exportadores.



La propuesta inicial de cobrar una contribución temporal, por tres años, a un grupo de empresas con alto ingresos se modificó para ampliar la base de recaudación y se creó un esquema escalonado, donde las firmas que más facturan aportan más.



Es así que las empresas que tienen hasta un millón de dólares como facturación registrada en el 2018 no pagarán. Las firmas con ingresos entre USD 1 a 5 millones contribuirán con el 0,1%. Las que facturaron entre USD 5 y 10 millones aportarán el 0,15% de esos valores. Y las que superan los USD 10 millones pagarán el 0,2%. Con esto se podrá obtener anualmente, durante los siguientes tres años, USD 180 millones.



“Hemos buscado un equilibro dentro de esa reforma tributaria, insisto, para no perder el enfoque y el punto neurálgico que es la facilitación de la inversión, la facilitación del emprendimiento y también garantizar recursos para la sostenibilidad fiscal”, describió Martínez.

Adicionalmente, mencionó que sobre la reforma laboral el presidente Lenín Moreno invitó a más actores a participar del diálogo, “no aquellos que ya anunciaron que se van a paralizar el 30 de octubre, por si acaso”.

Insistió que la iniciativa se plantea con garantías para las personas que actualmente están trabajando y nuevas modalidades para futuras contrataciones.



En cuanto a la focalización de subsidios a los combustibles, cuyo nuevo decreto se espera, explicó que la ampliación de la base de la protección social dependerá de cómo termine el proceso de diálogo.