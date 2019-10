La reforma tributaria trae 16 ajustes a las empresas

LEA TAMBIÉN

El Legislativo inició este martes 22 de octubre del 2019 el análisis del proyecto de Ley de Crecimiento Económico, que remitió el Ejecutivo.

César Litardo, presidente de la Asamblea, dijo que el proyecto económico-urgente será tratado por la Comisión de Régimen Económico.



“Somos responsables con el país y garantizamos desde la Asamblea un debate amplio para el beneficio de todos”, anotó en Twitter.



La comisión tendrá cinco días para difundir el texto y diez para presentar el informe para primer debate en el Pleno.



El proyecto de Ley de Crecimiento Económico que remitió el Ejecutivo a la Asamblea incluye 16 ajustes tributarios para las empresas privadas.



Los cambios incluyen incentivos, reducción de beneficios y nuevas cargas para el sector productivo del país.



Entre los incentivos están la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, que es una vieja aspiración de gremios empresariales. La medida permitirá inyectar liquidez al sector. A esto se suman otros beneficios, como el impuesto único al banano y a las actividades agropecuarias.



Otro pedido de los sectores productivos era la eliminación del impuesto a la salida de divisas. La reforma incluye una revisión parcial a este tributo.



En diálogo con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, especificó que se hará una reducción del tributo del 5 al 2,5% para un listado que administra el Comité de Política Tributaria. En ese listado están insumos y maquinarias industriales.



Para Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), estos beneficios sin duda dinamizarán al sector productivo, comercial e industrial.



La reducción del ISD es una ventaja que permitirá a las empresas invertir en tecnología, con lo cual mejoran su competitividad, describió Marcelo Larrea, director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha.



La medida para simplificar los trámites para las microempresas también genera expectativas positivas.



A Gladys Morales, propietaria del emprendimiento Luna Té, le parece positivo que la declaración y el pago del IVA y del ICE sean cada seis meses y no cada 30 días, ya que no factura todos los meses.



Ella contrata los servicios de un contador, a quien paga USD 5 por declaración, para que le ayude con este trámite. Muchas veces las declaraciones se presentan en cero.



Por otro lado, sugiere que en la tarifa única del impuesto a la renta para las microempresas (2% sobre ingresos brutos) se consideren los gastos, ya que no siempre quedan ganancias al final del año.



Un tema que genera preocupación en algunas empresas es, en cambio, la contribución que deberán hacer al Fisco si la reforma se aprueba. El proyecto legal contempla una contribución de entre el 0,1% y el 0,2% para 10 403 empresas que facturaron más de USD 1 millón durante el último año.



Gustavo Wray, gerente general de Agripac, sostiene que la contribución debería revisarse. Para el empresario, el rubro debería aplicarse sobre la utilidad y no sobre la facturación.



Por ejemplo, Agripac facturó en el 2018 unos USD 310 millones y este año se alcanzará los 320 millones. La contribución será del 0,2% de la tabla. “El Gobierno debería saber que una cosa es lo que se vende y otra cosa es lo que se gana. Pediremos reformular el cálculo de la contribución”, dijo.



A la Cámara de Industrias de Guayaquil le preocupa el impacto que la medida tendrá en las pequeñas y medianas empresas. Por el contrario, Larrea no ve mayores inconvenientes.



Inicialmente, el Gobierno habló de cargar con este valor a las firmas con una facturación superior de USD 10 millones. Pero el ámbito de aplicación se amplió para compensar, en parte, la decisión de no eliminar los subsidios a los combustibles, tras las fuertes protestas de inicios de este mes.



Además, se reducen los beneficios de deducción adicional de gastos que ahora tienen las empresas, por ejemplo, por incrementar el número neto de empleos.



La CIG hará simulaciones para ver el impacto global de las medidas. “Así como nosotros contribuiremos al país esperamos que el Gobierno analice la reducción del tamaño del Estado, empresas y compras públicas”, dijo Costa.



El proyecto busca generar USD 700 millones.



El paquete de medidas también incluye reformas para garantizar la autonomía del Banco Central del Ecuador y para reducir el poder que hoy tiene la Junta Monetaria y Financiera, en especial en el ámbito monetario. Además, se planteó bajar del 15 al 5% la capacidad que tiene hoy Finanzas para ampliar el gasto público.