400 millones se necesita en Refinería La Libertad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Gobierno sacará a licitación, durante el primer semestre del presente año, tres procesos para buscar inversión privada en el sector de refinación de petróleo.

Los recursos son la reparación integral de la Refinería La Libertad (RLL), la repotenciación de la Refinería Esmeraldas y la construcción de un nuevo complejo en la Costa.



El ministro de Energía, José Agusto, dijo este viernes 7 de febrero del 2020, durante un evento en el cantón La Libertad, en Santa Elena, que al tratarse de un complejo de 62 años de antigüedad es necesaria la intervención de un socio estratégico, que invierta y mejore su operatividad.



La expectativa es que el inversionista privado atienda las 10 temas sensibles que ha identificado la Cartera. Entre ellos figuran almacenamiento, corrosión de los muelles, sistema de captación de agua y sistema eléctrico.



Los recursos también se requieren para mejorar las condiciones ambientales de este complejo refinador y elevar la calidad de los combustibles para cumplir normas internacionales como la Euro 5.

Para la ejecución de estos trabajos que aseguran su plena operación se requieren USD 400 millones que, a criterio de Agusto, no puede asumir el Estado.



No son los únicos dineros que requiere el sector energético. La reparación en el Poliducto Pascuales Cuenca lleva 30 meses de espera. Petroecuador necesita USD 34 millones para atender los problemas en esta infraestructura, la cual presenta hundimientos. La firma dijo que no cuenta con los recursos y que hará una priorización de su presupuesto en este año para atender los problemas en esta obra.



La búsqueda de un socio privado que inyecte recursos en el complejo refinador de La Libertad no implicará la privatización de este activo, porque la propiedad sobre este bien la mantendrá el Estado ecuatoriano, aseguró Agusto.



El funcionario descartó el cierre total y aseguró que los 225 empleados que laboran en la refinería mantendrán sus puestos de trabajo. De ese número, 69 obreros están próximos a jubilarse.



La aclaración del Ministro se dio luego de que Pablo Flores, gerente de Petroecuador, señalara al medio digital Primicias que se analizaba el cierre temporal de la planta para luego concesionarla.



La Libertad aporta con el 25% de los derivados que se procesan en el país, aunque actualmente solo opera al 40% de su capacidad. La diferencia se debe cubrir con importación de derivados.



Agusto comentó que los términos de referencia están en pleno diseño. El proceso sería mediante licitación pública. Los parámetros que debe cumplir el inversionista serán capacidad financiera y técnica para elevar los niveles de eficiencia del 40% al 100% y para reducir la contaminación ambiental y evitar desechos.



Otto Vera, alcalde de Santa Elena, dijo que desde los gobiernos locales de la provincia se propuso conformar un consorcio o sociedad con el aliado estratégico. “Le vamos a dar las facilidades que necesita para poder hacer la inversión”.



La Libertad es la única refinería en el país que genera absorber oil y solventes, que son usados en las industrias de pinturas y neumáticos.



En los últimos dos años, Petroecuador ha invertido recursos en la refinería.



Por ejemplo, se han intervenido tres tanques de almacenamiento de crudo, en la captación de agua dulce para el sistema contra incendios y el tratamiento para la emisión de gases en las calderas.



En febrero del 2016 se instaló una planta de generación eléctrica, en reemplazo de un sistema de turbinas que, con varias limitaciones, funcionaba desde hace varios años.



En 2019 se realizó la interconexión de un generador y habilitó dos calderas que buscan disminuir los paros de emergencia por fallas eléctricas en las unidades Parsons y la Universal. El año pasado en esas unidades y en la Cautivo se produjeron 13 paralizaciones. De todos esos procesos, solo dos fueron programados y el resto por fugas de combustible, fallas eléctricas, falta de espacio en tanques de almacenamiento, problemas en válvulas o taponamiento de tubos.



Desde la semana pasada, la empresa Siemens está trabajando en el complejo para revisar y corregir fallas en la operatividad de los generadores.



Sobre el lugar para construir el nuevo complejo refinador, Agusto señaló que el sitio será definido por el inversionista.



“Esta no es una decisión política, es una decisión técnica”, aseguró el Ministro. El actor privado interesado en este negocio deberá invertir a su riesgo, procesar el crudo bajo normas internacionales, distribuir los derivados al mercado local y realizar su exportación.



Para la refinería Esmeraldas, en cambio, se necesitaría una inversión equivalente a USD 1 400 millones.