Denuncias por violencia intrafamiliar se han reducido, por la cuarentena

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Para las personas que sufren violencia sicológica, agresiones físicas o abuso sexual en su entorno familiar permanecer en casa, durante esta cuarentena por el coronavirus, podría representar un riesgo adicional. Esto ocurre, porque al estar más tiempo cerca de su agresor, la víctima podría callar, pese a estar más expuesta.

Esta realidad se evidencia en el número de denuncias que se realizan ante este tipo hechos. En el caso de violencia intrafamiliar, por ejemplo, las llamadas para alertar este problema se han reducido en un 37%, entre el 12 de marzo y 7 de abril del 2020, con relación al mismo periodo del 2019, informó el ECU-911.



En este periodo se recibieron en total 6 021 llamadas. Esto significa 3 595 llamadas menos en comparación con el mismo periodo del año anterior.



Las denuncias por maltrato a menores de edad muestran también esta realidad, refirió Natasha Montero, experta en Derechos Humanos. “Como la violencia sucede en los hogares, generalmente por parte de los progenitores, entonces no se denuncia”.



Ante esta situación, entidades públicas y organizaciones sociales impulsan iniciativas para que las víctimas o el entorno denuncien a los agresores, pese a las limitaciones que rigen en esta emergencia sanitaria. Entre las alternativas están llamar al 911, al 1800 Delito (335486) opción 4, usar un código o enviar un correo electrónico.



La Prefectura de Pichincha, por ejemplo, habilitó el número de emergencia 098 742 7448 para que las mujeres que sean víctimas de violencia intrafamiliar denuncien su caso usando el código “canasta roja”.



Esto permitirá que funcionarios del Gobierno de Pichincha y uniformados de la Policía Nacional acudan al lugar dónde se encuentra la víctima. Esta línea se encuentra activa las 24 horas, durante toda la semana. Y hasta este 14 de abril del 2020 ha recibido un total de 50 llamadas.



Las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia de Quito han habilitado unas direcciones de correo electrónico y teléfonos para que las personas que estén sufriendo algún maltrato expongan sus casos y soliciten medidas de protección.



Entre los contactos expuestos en su cuenta de Facebook se encuentran juntadenunciasemergencia@gmail.com, jmpdazc@gmail.com, juntaquitumbe.denuncias@gmail.com, juntacalderon@gmail.com. También constan los teléfonos 098 527 9383, 098 371 5654, 099 453 4877, 099 287 6802 y 098 415 2894.

El Colegio de Abogados de Pichincha y su Observatorio de Género y Diversidad brindan también asesoría gratuita a quienes estén sufriendo casos de violencia intrafamiliar, pensiones alimenticias y asuntos laborales.



Las personas interesadas pueden realizar las consultas vía telefónica a 11 profesionales especializados en violencia de género, laboral, niñez y otros. Algunos de sus contactos son 099 562 1658, 099 893 9984, 099 944 6396. Para mayor detalle puede revisar la página de Facebook del Observatorio de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Pichincha.



A esto se suman las recomendaciones de Aldeas Infantiles SOS Ecuador para prevenir el abuso sexual de niñas y niños durante esta cuarentena.



Estas consisten en enseñarles a los menores de edad que su cuerpo no debe ser tocado por nadie y no cambiar el nombre de las partes íntimas, realizar actividades familiares en grupo y crear rutinas, respetar la privacidad de los niños, evitar visitas en el dormitorio de los pequeños, no encargarlos donde vecinos ni autorizar que duerman en otras casas.

Los vecinos y familiares de las víctimas deben también ser solidarios y denunciar si conocen que una persona sufre maltrato. Montero recordó que en lo va de esta cuarentena se registran al menos dos casos de feminicidios. Uno de una niña de 4 cuatro años y otro, de una mujer asesinada por su pareja en el valle de Los Chillos.