La recuperación del dinero de la corrupción no es 'compleja' dice directora de la UAFE

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), consideró este miércoles 3 de octubre del 2018 que la recuperación de los dineros de la corrupción es una tarea compleja y que podría llevar varios años.

"Es un tema súper complejo, porque los fondos fueron trasferidos a cuentas que no necesariamente se encuentran en el país y que pueden encontrarse en jurisdicciones no cooperantes, conocidas como paraísos fiscales, en donde no entregan fácilmente información", dijo en una entrevista en los estudios de EL COMERCIO.



La funcionaria señaló que actualmente la UAFE trabaja para recuperar esos fondos. "Estamos ya en coordinación con empresas recuperadoras, es un tema que se tiene que manejar con absoluta reserva. No puedo revelar los avances que tenemos, pero estamos trabajando en ello", aseguró.



La Unidad de Análisis Financiero y Económico es la entidad técnica encargada de la prevención, detección y erradicación de lavado de activos y el financiamiento de delitos, como hechos relacionados con la corrupción, usura, trata de personas, narcotráfico, tráfico de migrantes, entre otros.



Según Salarzar, el dinero que salió del país, producto de la corrupción, puede tardar años en ser recuperado. "Tenemos experiencia. Por ejemplo, nuestros vecinos, en el Perú iniciaron una tarea de recuperación hace más de 10 años y aún continúan haciéndolo". Asimismo señaló que este debería ser un proyecto a largo plazo y no solamente del Gobierno de turno.



El proyecto para que el país recupere este dinero debe involucrar a todo el aparato estatal, mencionó. Salazar cree que ese proceso "debe ser bien estructurado para lograr primero la identificación, es decir, en dónde están estos fondos. Una vez que hemos logrado identificar, tenemos que activar los canales, sean diplomáticos o judiciales para lograr que la otra jurisdicción repatrie esos fondos". Pero "vamos a traer el dinero, vamos a ejecutar todas las acciones necesarias para devolver esos recursos al Ecuador", agregó.