Propuesta de reducción de costos de maestría requiere 'sustento técnico y académico', según rectores

Rectores de universidades particulares reaccionaron tras la propuesta de la asambleísta independiente Viviana Bonilla para reducir los costos de las maestrías en el país. El proyecto fue presentado ayer, martes 2 de abril de 2019, ante la Comisión de Educación de la Asamblea.

“Me perturba el alto costo de las maestrías en el país, y el endeudamiento de nuestros jóvenes a nivel nacional”, argumentó Bonilla sobre su propuesta. Además dijo que el hecho de que “una universidad privada no reciba recursos del Estado no justifica que puede cobrar el valor que sea por una maestría”.



Frente a esta propuesta, el rector de la Universidad Espíritu Santo (UEES), Joaquín Hernández, manifestó que los elementos que se utilizan para el proyecto no tienen una base sólida, ya que la asambleísta Bonilla tomó como referencia el ranking QS, que es internacional.



“Se ejemplifica con cinco universidades internacionales, de las cuales en cuatro, el 98% de sus ingresos los entrega el Estado respectivo”. Se refiere a la Universidad de Sao Paulo, la Autónoma de México, la San Marcos de Lima y la Universidad de Buenos Aires.



Asimismo, el rector de la UEES indicó que, incluso en la comparación que Bonilla estableció con la U. Católica de Chile, no cabe la comparación, ya que en ese país hay un sistema de educación distinto al ecuatoriano.



“Puede ser que en esas universidades un posgrado cueste USD 800, USD 1 000 o USD 3 000, pero es porque el conjunto de la institución está financiado por el Estado”. Por ello, Hernández considera que no se puede ubicar como contraparte a universidades particulares autofinanciadas. Para él, hacen falta criterios académicos para un proyecto de este tipo.



Además Hernández considera que con la medida, los programas de maestrías vinculadas a Salud, Derecho o Administración, por ejemplo, tendrían que acomodarse a precios que no implicarían calidad.



Con esto, asegura, entrarían las universidades internacionales, especialmente las españolas, con sus programas virtuales. “No es una casualidad, es una estrategia para toda América Latina, para captar estudiantes”.



Con él coincide el rector de la Universidad de las Américas (UDLA), Carlos Larreátegui, quien considera que la propuesta de Bonilla es de corte político y no toma en cuenta parámetros técnicos.



La presidenta de la Comisión de Educación del Legislativo, Silvia Salgado, dijo a este Diario que el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), propuesto por Bonilla, debe ser abordado por los organismos que hacen parte del sistema de Educación Superior ecuatoriano. Esto, con el objetivo de analizar la pertinencia y viabilidad del proyecto.



La legisladora considera que es importante discutir el alto costo de las maestrías en el país. Sin embargo, “hay que ubicar el problema dentro de la realidad de la universidad ecuatoriana”.



Además, sostiene que hay que preguntarse si es necesario que todos los profesionales tengan maestría. “El tema pasa por una percepción social sobre la necesidad de cursar un posgrado para especializarse o poder ingresar al mercado laboral”.



Al rector de la UDLA le preocupa que se proponga una nueva reforma a la LOES en tan corto tiempo, ya que el último ajuste se hizo en mayo del 2018. "La universidad necesita reglas claras y no puede estar sometida a tantas reformas".