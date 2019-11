Rectores universitarios piden aclaraciones sobre presupuesto 2020; Ministro de Finanzas explicó el tema

LEA TAMBIÉN

Dos decisiones tomó el martes 5 de noviembre del 2019, la Asamblea del Sistema de Educación Superior (Asesec), conformada por rectores de universidades públicas. Quieren una cita con Agustín Albán, secretario de Educación Superior (Senescyt), para conocer detalles sobre el presupuesto que recibirán en el 2020. Y también ser escuchados en el Legislativo.

"En mi calidad de Presidente de la Asesec manifesté mi preocupación porque se incluyan reformas a la Ley de Educación Superior en una Ley con carácter económico urgente (Ley de Crecimiento Económico). Pediremos a César Litardo que se escuche a la Asamblea de la Educación Superior", dijo Galo Naranjo, rector de la Universidad Técnica de Ambato.



Además del presupuesto, a los rectores les inquieta que a través de la Ley de Crecimiento se busque dar paso a la apertura de programas y carreras, sin aprobación del Consejo de Educación Superior (CES). "Hay que hacer un análisis dentro del propio CES; la aprobación de proyectos de carreras debe ser más dinámica pero no se puede dejar de lado el análisis sobre la pertinencia y calidad. Se requiere un análisis más profundo".



Sobre el presupuesto asignado para las universidades en la Proforma del 2020 dijo que conocieron que habrá un incremento en los ingresos de las llamadas universidades regionales. Por ejemplo, la Nacional de Chimborazo, Espol, de Machala, del Carchi. "La idea, nos dijeron, es apoyar el desarrollo de la educación en todas las regiones, pero necesitamos más información de Senescyt".



El martes 5 de noviembre, Senescyt, a través de un comunicado, desmintió que las tablas de presupuestos que circularon en redes sociales sean reales. "Dichos datos son incorrectos y desinforman a la ciudadanía. Se excluye a la U. Nacional de Educación, U. de las Artes, Yachay, Ikiam y Amawtay Wasi, que aún no participa de la distribución del Fondo Permamente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo)".



En una entrevista con Radio Visión, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, aclaró que "no habrá un recorte arbitrario del Gobierno al presupuesto para las universidades, en el 2020. Los recursos por gratuidad, funcionamiento, compensaciones y donaciones se mantienen".



Pero, precisó el Secretario de Estado, que disminuirá la recaudación del IVA y del Impuesto a la Renta, que alimentan en Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo).



La Senescyt, a través de una fórmula de distribución de recursos -dijo- busca nuevos equilibrios. "Hay cuatro universidades grandes que fruto de la fórmula tienen menos presupuesto, pero para el resto se ha incrementado; existe una variable de territorio. Son las que concentran el 65% de la matrícula del país".



Martínez garantizó el normal desenvolvimiento de las universidades. Apuntó que se requiere hacer una "reflexión sobre temas que deben discutirse estructuralmente dentro de los centros". Y en esa línea mencionó que los niveles salariales promedio en la 'U' pasaron de cerca de USD 1 900 en el 2016 a 2 150, a septiembre de este año.