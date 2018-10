Rector encargado solicitará que se declare en estado de emergencia a la Universidad de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ambiente de conflicto continúa en la Universidad de Guayaquil por la división entre dos rectores. Por una parte, este martes 9 de octubre de 2018 en el auditorio de la facultad de Ciencias Médicas se llevó a cabo una reunión con decanos y vicedecanos acompañados del rector encargado Antonio Rodríguez Vargas y del procurador síndico, Rommel Martínez.

“Con el procurador estuvimos conversando para hacer un oficio y declarar en emergencia a la universidad para no hacerles daño a los estudiantes y al proceso de comenzar las clases”, manifestó Rodríguez.



Añadió que se está haciendo las gestiones con el Consejo de Educación Superior y con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) para dar la transparencia necesaria a quién debe cumplir el cargo de rector.



Martínez explicó que la subrogación opera cuando la ausencia es temporal, y que en este caso no procede el reemplazo, como lo realizó la autoproclamada rectora Gulnara Borja, el pasado martes 2 de octubre de 2018.



“Para proceder con ese cargo, se tuvo que declarar vacante el cargo de rector por la situación del doctor Galo Salcedo, no es posible que violentando toda norma, antes de tomar una resolución, la señora vicerrectora se proclame rectora subrogante”, dijo.

En el auditorio de la facultad de Ciencias Médicas se llevó a cabo una reunión con decanos y vicedecanos acompañados del rector encargado Antonio Rodríguez Vargas y del procurador síndico, Rommel Martínez. Foto: EL COMERCIO

El procurador indicó que el Consejo Universitario es la autoridad máxima de la universidad, ante este tipo de situaciones. Por ende, en la comisión que conformaron se analizaron 15 carpetas de docentes que cumplían con los requisitos para ser rectores, donde se designó a Antonio Rodríguez Vargas el pasado 4 de octubre de 2018.



Por otra parte, en los exteriores del edificio principal, una tarima se había montado desde donde los simpatizantes de Borja manifestaron su apoyo. Mientras que estudiantes, docentes y trabajadores sostenían carteles de apoyo y reclamo para que los decanos de las facultades renuncien, tal como lo pidió Borja la semana pasada.



Borja se dirigió a los asistentes en discurso que felicitaba la independencia de Guayaquil, prometió aumentos de sueldos y que trabajaría a favor de los estudiantes.



También agregó que la Contraloría General deberá revisar todos los procesos que mantiene la institución. Al final su discurso, Borja bajó de la tarima y se subió al vehículo que la esperaba, no quiso responder preguntas.