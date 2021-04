¿Qué hacer ante síntomas relacionados a covid-19?

Si una persona presenta tos seca, dolor muscular, de cabeza o de garganta, además fiebre mayor a 38°C, los médicos recomiendan someterse a una prueba PCR para confirmar o descartar covid-19; más aún si se ha estado en contacto con alguien que dio positivo para este virus.

En el país se han entregado alrededor de 380 autorizaciones a centros públicos y privados que realizan el procesamiento y toma de muestras, según los datos publicados por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), con corte al 25 de marzo del 2021, hace seis días.



Según el listado disponible hasta el 1 de abril del 2021, la mayoría de los establecimientos es público y se encarga de la recolección de muestras de hisopado nasofaríngeo. Entre ellos están centros de salud, hospitales y universidades.



En Pichincha, por ejemplo, se cuenta con el Carlos Andrade Marín y Quito Sur, el Centro de Especialidades Sur Occidental, el del Día de Chimbacalle, el centro de salud tipo B de Cayambe, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). También está la Universidad Central del Ecuador.



En Guayas puede acudir a los hospitales del Día Mariana de Jesús, Guayaquil No. 2, Básico Durán, entre otros, y los centros de salud Samborondón, Bastión Popular, Sauces, Cisne II, Mayor Flores, entre otros.



En Azuay están autorizados los sanatorios: Básico de Paute, de Sígsig, de Especialidades José Carrasco Arteaga, y los dispensarios Ricaurte, Nabón, Oña, Mariano Estrella, Santa Isabel, Gualaceo, etc.



Otras recomendaciones



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos elaboraron recomendaciones básicas en caso de que la persona tenga síntomas o esté contagiado con SARS-CoV-2, causante de esta patología.



Este virus ya ha dejado más de 129,1 millones de infectados en el mundo; 328 755 están en Ecuador, según datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública (MSP), el miércoles 31 de marzo del 2021.



1. Permanezca aislado. La mayoría de las personas con covid-19 presentan una enfermedad leve y pueden recuperarse en casa sin necesidad de atención médica. Por ello es importante que no salga de casa mínimo 15 días, excepto para buscar atención médica en caso de que los síntomas sean más intensos.



2. Cuidados dentro del hogar. En la medida de lo posible permanezca en una sola habitación y use un solo baño. Aléjese de sus familiares y colóquese la mascarilla.



3. Reposo. El ciudadano debe mantenerse hidratado y en constante descanso. No tome medicamentos sin receta médica, es decir, no se automedique.



4. Control de síntomas. Es indispensable vigilar la sintomatología que aparece gradualmente. Puede tomarse la temperatura y medirse la saturación de oxígeno en la sangre. Esto, debido a que, si presenta dificultad para respirar, dolor o presión del pecho, confusión, incapacidad de despertarse o piel, labios o uñas de color grisáceo o azulado es necesario ir al médico o al hospital.



5. Contacto con un galeno. El infectado debe ponerse en contacto con el médico de confianza, quien debe estar atento a los síntomas que desarrolla su paciente, para evitar complicaciones futuras.



6. Higiene de manos. Si dio positivo o cree haberse contagiado es necesario que mantenga el lavado constante de manos con agua y jabón. Además, puede higienizarse con alcohol o gel.



7. Limpieza de artículos y otros espacios. La desinfección de los insumos como platos, tazas, cubiertos y ropa es fundamental para evitar el contagio en el domicilio. Lo mismo se debe hacer con las superficies, habitaciones y demás espacios.