487 robos a personas se reportaron en La Mariscal desde enero hasta mediados de noviembre de este año

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La campaña 'Prevenir es protegerte' fue estrenada la mañana de este martes 4 de diciembre del 2018 en el barrio de La Mariscal, centro-norte de Quito.

Esta comenzó el 18 de noviembre en otros puntos de la ciudad con el objetivo de fomentar la cultura de prevención y seguridad en la ciudadanía, más cuando en diciembre la gente maneja dinero en efectivo para realizar comprar y puede ser víctima de la delincuencia.



El evento se realizó en la Plaza Gabriela Mistral, en las calles Juan León Mera y Reina Victoria, y contó con la presencia de autoridades policiales y estudiantes del Colegio Manuela Cañizares, localizado en esa zona.



Para el mayor Carlos Endara, jefe del circuito La Mariscal, los robos a personas son los que causan mayor preocupación a los 15 841 habitantes de La Mariscal (allí hay una población flotante al día de 150 000). "En lo que respecta a los asaltos, los delincuentes atacan a los clientes que consumieron alcohol en los bares y caminan en estado etílico", dijo el oficial.



Los días más propicios a robos son los jueves, viernes y sábados, desde las 20:00 hasta las 00:00. Por eso, con la campaña 'Prevenir es protegerte' se trata de concienciar a la gente para que sea más precavida.

Según datos proporcionados por la Policía, desde el 1 de enero hasta el 16 de noviembre de este año se registraron 487 robos en La Mariscal, mientras que en el mismo período del año pasado fueron 495. En lo que respecta a robos de viviendas, en el 2018 se reportaron 29 casos y el año pasado fueron 55.



Con la campaña también se busca que la gente aprenda a estar prevenida ante los casos de sacapintas (robos a clientes de bancos). La razón: en época navideña, la gente circula con dinero en efectivo y es proclive a ser víctima de asaltos. Lo mismo al momento de parquear los vehículos para evitar robos de accesorios.



Fernando Dueñas es presidente de la Asociación de Emprendedores Turísticos de La Mariscal. Pidió que las campañas de prevención se realicen todos los días del año y no únicamente en diciembre. "Estamos invadidos de delincuentes, están escondidos, son jóvenes. Hay mucho que hacer acá, por suerte la Policía se preocupa por este sector".



John del Castillo es vecino de ese sector. Asegura que allí la seguridad es variable; es decir, en momentos se incrementa y en otros baja. A su criterio, los mayores problemas son de droga y robos a transeúntes. Pidió que los operativos antinarcóticos se refuercen en la zona.

Para evitar ser víctima de la inseguridad en época navideña, la Policía Nacional recomienda a la ciudadanía:



-Si sale de una entidad bancaria o un centro comercial, no se deje sorprender por desmayos o discusiones que se originen a la salida, pueden ser tácticas de distracción.

-No exhiba el dinero que extraiga del cajero.

-Guarde sus objetos en un lugar seguro.

-Cuando camina y salga de los centros comerciales, escoja calles transitadas y bien iluminadas. Evite circular por terrenos desolados, callejones y áreas en construcción.

-Lleve su cartera pegada al cuerpo y sujétela de forma segura. Lleve la billetera en un bolsillo interior de la chaqueta.

-Preste atención a la entrada y salida de los transportes públicos. Evite aglomeraciones.

-No lleve joyas ostentosas. De ser posible, salga con lo necesario. Si tiene tarjetas de crédito y no las necesita en ese momento, no las lleve.